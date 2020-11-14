منها البطاطا والتين.. 5 وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

صحة

تشتكي الفتيات والسيدات من البقع الداكنة التي تظهر في مناطق متفرقة من الوجه والجسم، بجانب الهلالات السوداء أيضًا نتيجة التعرض للشاشات الإلكترونية أو الإرهاق وقلة النوم وغيرها، والتي تفسد عليهن مظهرهن، فيبدأن في البحث عن طريق آمنة للتخلص منها وتكون ذات تأثير فعال لكل أبرزها الوصفات الطبيعية التي لا تترك آثار جانبية .

نسنتعرض 5 وصفات طبيعية تساعد في التخلص من البقع الداكنة:

التين

يعد التين من الفاكهة الغنية بالألياف الغذائية، والكالسيوم ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والحديد، وبالتالي يتميز بكونه أحد أنواع الفاكهة المضادة للهالات الداكنة، يمكن تقطيع التين لشرائح ويتم وضعها على الجفون السفلية لمدة 5 دقائق يوميًا للاستفادة من خصائصها المضادة للالتهابات والتجاعيد.

الشاي الأخضر

يستخدم معظم الناس الشاي الأخضر للتخلص من السموم، لأنه قادر على تنشيط الدورة الدموية ومضاد للأكسدة وبالتالي يعمل على التخفيف من حدة الهالات الداكنة وتأخير ظهور التجاعيد حول محيط العين، ويمكن وضع ورقتين من الشاي الأخضر المستعمل في الثلاثة لمدة 10 دقائق قبل تطبيقها على العينين لمدة 15 دقيقة، ويفضل تكرار هذه الخطوة على الأقل 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتيجة جيدة.

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العسل

يعرف العسل بفعاليته القوية في مجال علاج الهالات الداكنة منذ سنوات طويلة، فهو يتميز بأنه مضاد للميكروبات ومساعد على التآم الندبات، وينصح باختيار عسل الأكاسيا وخلطه بالقليل من الماء الفاتر حتى يأخذ شكل لوشن يسهل استعماله لتبليل دائرتين من القطن تطبق على العينين لمدة 10 دقائق ويجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

الخيار

يتكون الخيار بنسبة 95% من الماء مما يفسر فعاليته في ترطيب البشرة فضلًا عن أنه غني بالنحاس، الذي يعزز إنتاج الكولاجين الذي يساهم بدوره في تجديد البشرة وبالتالي يعد من أقدم العلاجات الطبيعية المعروفة في مجال علاج الهالات الداكنة وحتى الحبوب المحيطة بالعينين. ويمكن استخدام شرائح الخيار بعد حفظها في الثلاجة لمدة ساعة لتكون جاهزة للاستعمال وينصح باستخدامها لمدة 3 مرات أسبوعيًا.

البطاطا

تحتوي البطاطا على فيتامين سي ومضادات الأكسيدة، فهي مفيدة لتنشيط الدورة الدموية في منطقة محيط العين، كما أنها تتميز بفعالية أكبر من الخيار في مجال محاربة الهالات الداكنة، وتتمتع بخصائص مبيضة للجلد تسهم في التخفيف من حدة الهالات، ويمكن استخدامها عن طريق بشر حبة منها بعد تقشيرها ثم هرسها جيدًا ووضعها على قطعة قماش ناعمة لتسهيل تطبيقها على محيط العينين لمدة حوالي 20 دقيقة، وينصح بتكرارها مرة أسبوعيًا على الأقل.