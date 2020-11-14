عمدة نجريج يؤكد سلامة شقيق صلاح وعروسه: بصحة جيدة.. بيقضوا شهر العسل

علاقات و مجتمع

ما زالت توابع إصابة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف بصفوف ليفربول، بفيروس كورونا المستجد تتوالى، حيث توقع البعض أن يكون سبب إصابة "صلاح" هو تواجده في حفل زفاف شقيقه مؤخرًا، خاصة عقب رصد اللقطات التجمعات، وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية الواجبة.

وتساءل الكثير عن الحالة الصحية للعروسين- شقيق محمد صلاح وزوجته- وإصابتهما بفيروس كورونا من عدمه.

ومن جانبه، أكد مهندس ماهر أنور، عمدة نجريج، أنه على تواصل مع أسرة صلاح، موضحًا أن العروسين بحالة صحية جيدة.

وتابع خلال حديثه لـ "هن": "العريس والعروسة صحتهم جيدة، مفيش أي أعراض عليهم، وحاليًا بيقضوا شهر العسل في شرم الشيخ".

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وكان المهندس ماهر أنور، طمأن محبي محمد صلاح على أسرته، حيث أكد أن زوجة اللاعب وابنتيه في منزلهم بالتجمع وبصحة جيدة.

وأضاف أن حفل زفاف شقيق صلاح حضره 50 شخصا فقط، مشيرا إلى أنهم التزموا بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن مباراة توجو، اليوم السبت.

وخضع نجم مصر الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي، وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له.

وكشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن أن الحالة الصحية لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، "مطمئنة ومستقرة للغاية، وليس هناك ما يدعو للقلق".

وأضاف سلطان لـ"الوطن سبورت": "محمد صلاح أجرى أشعة وفحوصات خلال الساعات الماضية، وتبين استقرار حالته بشكل كبير".