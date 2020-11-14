الامارات | وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن التلفزيون الرسمي السعودي اليوم وفاة المخرج والإعلامي طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، الذي يعد من أشهر مخرجي التلفزيون في المملكة.

وأعلنت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، خبر الوفاة اليوم، كما نعته مواقع التواصل وعدد من الإعلاميين.

وشارك المخرج السعودي الراحل في إخراج العديد من الأعمال على التلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم على القناة الأولى، وعمل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس الإخبارية إلى جانب مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط (ام بي سي). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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