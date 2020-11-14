عرض خطير لـ"كورونا".. متى يدل الألم العضلي على إصابتك بالفيروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تستمر حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الجهود المتضافرة لاحتواء المرض الفيروسي، هناك عدد كبير من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى كوفيد-19، بما في ذلك الألم العضلي، ولكن ما هو؟.

وتعرض فيروس كورونا لضربة حاسمة هذا الأسبوع، بعد أن أشارت البيانات المبكرة من المرحلة النهائية لتجربة لقاح فايرز إلى فعالية بنسبة 90٪، لكن معظم العالم يشهد الآن تصعيدًا مدمرًا لتفشي الفيروس، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تم الإبلاغ عن أكثر من 528 مليون حالة إصابة بـ COVID-19، بما في ذلك 1،293،106 حالة وفاة منذ 31 ديسمبر 2019، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وسيستمر هذا العدد في الارتفاع حتى يتم تلقيح سكان العالم بشكل فعال، التحدي صعب ولكن هناك طرق للتخفيف من المخاطر التي يشكلها كورونا حتى يأتي ذلك اليوم، حيث يعد الوعي بالأعراض جزءًا مهمًا من استراتيجية تقليل الحالات والوفيات المرتبطة بالفيروس.

وإذا واجهت أيًا من الأعراض التي تم الإبلاغ عنها، فإن العزل الذاتي حتى يتبدد الحمل الفيروسي يمكن أن يقلل من خطر انتقال العدوى والأضرار اللاحقة للآخرين.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب مواكبة القائمة المحدثة باستمرار للأعراض المحتملة.

من المعروف أن هناك ثلاث علامات تحذير رئيسية:

حرارة عالية

سعال جديد ومستمر

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

إن معظم المصابين بفيروس كورونا لديهم واحد على الأقل من هذه الأعراض، لكن هذه القائمة من الأعراض فشلت في التقاط التأثيرات المحتملة التي يمكن أن يحدثها كورونا، بعد ظهور عرض جديد.

ومن الأعراض الأقل شهرة والتي لا تزال شائعة جدًا، الألم العضلي- وهو المصطلح الطبي الذي يصف آلام العضلات، والتي يمكن أن تشمل الأربطة والأوتار والأنسجة الرخوة التي تربط العضلات والعظام والأعضاء.

ووفقًا لبحث نُشر في مجل Lancet ، تم الإبلاغ عن حدوث ألم عضلي في حوالي 17 بالمائة من المرضى، وبالمثل، فإن ألم المفاصل هو أحد الأعراض الموجودة في 14-9٪ من الحالات، كما لاحظ الباحثون.

وأصدر العلماء تحذيرًا جديدًا من أن هذا الألم قد يؤدي إلى مرض آخر يهدد الحياة، وهو انحلال الربيدات.

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تم الإبلاغ عن وجود آلام في الجسم لدى العديد من مرضى كورونا، مع بعض آلام المفاصل الحادة، في عضلات الجسم.

ويحدث هذا المرض الذي قد يهدد الحياة بسبب آلام عضلية شديدة في الكتفين أو الفخذين أو أسفل الظهر.

ما هو انحلال الربيدات؟

إن انحلال الربيدات هو حالة نادرة كما تكشف "كليفلاند كلينيك"، إنها إصابة عضلية تتفكك فيها العضلات وهي حالة تهدد الحياة، يمكن أن ينتج هذا الضرر الخطير للعضلات عن الإجهاد أو الصدمات أو المواد السامة أو المرض.

"عندما تتفكك خلايا العضلات، فإنها تطلق بروتينًا يسمى الميوجلوبين في الدم، الكلى مسؤولة عن إزالة هذا الميوجلوبين من الدم حتى يتمكن البول من طرده خارج الجسم، بكميات كبيرة، يمكن أن يتلف الميوجلوبين الكلى، وإذا لم تتمكن الكلى من التخلص منها بالسرعة الكافية، يمكن أن يحدث الفشل الكلوي والموت".

كيف أواجه هذه الأعراض؟

إذا كان لديك أي من أعراض فيروس كورونا (كوفيد -19)، فيجب عليك إجراء اختبار في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تبقى أنت وأي شخص تعيش معه في المنزل وألا يكون لديك زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار، فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

يجب أيضًا على أي شخص مهدد أن يبقى في المنزل إذا كنت على اتصال وثيق به منذ أن بدأت الأعراض أو خلال 48 ساعة.

ماذا أفعل إذا ظهرت الأعراض مرة أخرى؟

إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا (COVID-19) مرة أخرى، فيجب عليك عزل نفسك على الفور وإجراء اختبار.

يجب عليك أيضًا عزل نفسك مرة أخرى إذا:

تظهر الأعراض على شخص تعيش معه.

يعاني شخص ما من الأعراض وكنت على اتصال وثيق به منذ أن بدأت الأعراض أو خلال 48 ساعة قبل أن تبدأ.