تنسيقات شبابية متنوعة من ليلى أحمد زاهر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - برزت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر في العديد من المسلسلات والأعمال السينمائية، رغم عمرها الصغير، وتميزت في العديد من الأدوار المختلفة إلى جانب تفوقها في دراستها، وذلك ما أكده والدها الممثل أحمد زاهر. ولشعبيتها الواسعة ومحبة الناس لها، نلهمك -عزيزتي- تنسيقاتها المختلفة للأزياء؛ لتقيِّمي برأيك إطلالاتها.



فساتين المناسبات للسهرة

فساتين المناسبات للسهرة



تعتمد الفنانة ليلى زاهر على فساتين السهرة المميزة والمناسبة للفتيات الشابات، ومن وحيها نلهمك -عزيزتي- إطلالتها بفستان أزرق مكسو بالترتر اللامع ومزين بقصة ضيقة وأكمام متوسطة الطول، وجمَّلت هذه الإطلالة بإكسسوارات ذهبية مع حقيبة سوداء، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة الشعر المموج والمكياج الحيادي، وفي إطلالة أخرى تأنقت بفستان أحمر طويل ذي ذيل ناعم مصمم بأكمام قصيرة منسدلة على الكتفين ويكسوها التطريز الناعم لخيار جذاب، وأكملت مظهرها بأقراط فضية طويلة وتسريحة منسدلة للشعر إلى جانب المكياج البني، واختارت في الإطلالة الثالثة فستانًا أبيض طويلًا مزينًا بقماش منطوٍ بالأطراف العلوية مع حزام ناعم للخصر، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج البني.

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تنسيقات بنطال الجينز من ليلى زاهر

تنسيقات بنطال الجينز من ليلى زاهر



يُعد بنطال الجينز الخيار الأكثر تفضيلًا من قِبَلِ الفتيات الشابات، وذلك لما يوفِّره من راحة وأناقة، لذا ارتدَتْ ليلى زاهر بنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض مزين برسوم، وظهرت ببنطال الجينز الممزق باللون الأزرق مع بلوزة بيضاء ناعمة، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض، كما أطلت ببنطال جينز أسود مع تيشيرت أبيض وحقيبة بيضاء، وتزين ليلى إطلالاتها ببنطلونات الجينز والبلوزات البيضاء مع تسريحات الشعر المختلفة كالمنسدلة بأسلوب الويفي أو الكعكة المرفوعة، وتلجأ للمكياج الخفيف أو تطل بلا مكياج؛ لتمنح مظهرها الكاجوال البساطة والنعومة.

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خيارات الفساتين اليومية للشابات

خيارات الفساتين اليومية للشابات



تفضِّل الفتيات الشابات ارتداء الفساتين الكاجوال في إطلالاتهن اليومية وفي التجمعات البسيطة، لذا نسقت ليلى زاهر فستانًا طويلًا مصممًا بأكمام مكشوفة الأكتاف ومزينًا بطبعات الألوان المختلفة مع أقراط ذهبية طويلة وتسريحة ذيل الحصان المرتفعة لخيار شبابي بسيط، وتألقت في إطلالة صيفية أخرى بفستان أبيض ميدي مصمم بقصة محتشمة مع تسريحة منسدلة للشعر لمظهر شبابي ناعم.

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إطلالات كاجوال من وحي ليلى زاهر بالألوان الحيادية

إطلالات كاجوال من وحي ليلى زاهر بالألوان الحيادية



إن كنتِ ممن يفضلن الألوان الحيادية في الأزياء الكاجوال، فقد ارتدَتْ ليلى بنطالًا واسعًا أسود مع بلوزة بيضاء مزينة بحزام أسود ناعم للخصر، وتزينت بتسريحة الشعر المنسدل مع الأقراط الطويلة، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال واسع أسود مع بلوزة سوداء ومعطف من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر مع حقيبة ظهر وحذاء رياضي باللون الأبيض، وفي الخيار الثالث أطلت ببلوزة سوداء مع تنورة بيليسيه ذهبية مزينة بحزام أسود للخصر، وزينت الإطلالة بإكسسوارات ذهبية وتسريحة الشعر الويفي.

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