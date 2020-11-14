تنسيق ملابس جلد موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - عادت موضة الجلد بقوة هذا الموسم حسب ما رأينا في عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021.

شاهدي الإطلالات التي جمعناها لكِ من مجموعات كبريات الدور العالمية واستوحي منها أجمل التنسيقات

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فساتين جلد موضة شتاء 2021

ALEXANDER McQUEEN





لم تعد الفساتين الجلد منحصره في زاوية الأزياء الجريئة بعدما استبدلت معظم دور الأزياء الستايلات المحددة للقامة بالفساتين الواسعة، أعجبنا الفستان البرغندي منفوخ الكمين الـ High low من توقيع Adeam والفستان بموديل المعطف Coat dress من مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen والذي تميز بالتنورة غير متماثلة الحواف، نسقي هذه الستايلات مع حذاء مدبب بكعب رفيع أو مع بوت قصير.

بناطيل عالية الخصر موضة الموسم

ALICE +OLIVIA





حافظت البناطيل عالية الخصر على حضورها ضمن لائحة الصيحات العالمية وقُدمت بخامات وألوان غير إعتياديه، من جهتنا أحببنا البنطال الجلد الأوكسديه الذي ظهرت به عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia والذي نسقته مع كنزه جملي عالية الرقبة وكارديغان صوف جملي طويل وواسع.



في الخريف بإمكانك التأنق بالبنطال الأسود الجلد مع كنزه خفيفة برقبة عالية من نفس لونه وبوت أسود على غرار عارضة باربرا بوي Barbara Bui.

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بدلات جلد موضة خريف 2020





HUGO BOSS



هذا الشتاء لا تترددي في إعتماد الجلد في كامل اطلالتك، تبني موضة البدلات سواء المصممة ببناطيل أو تنانير قصيرة ويفضل إعتماد الألوان الخريفية كدرجات الجملي والأسود الراقي، حرص المصممون على إدراج موديلات واسعة تناسب كافة أشكال القامات كما تصب في صالح المحتشمات والمحجبات تجدينها لدى No. 21 و Hugo Boss.



معاطف جلد آخر موضة 2021



BOTTEGA VENETA



تبقى المعاطف الجلد من أساسيات خزانة الشتاء فالقطعة التي تؤمن لكِ الدفء والحماية من الأمطار أتت بقصات وألوان فائقة الأناقة ستنقل اطلالتك إلى مستوى آخر، على طريقة عارضة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta نسقي المعطف البني الطويل مع فستان سيمون واسع طويل، وارتدي المعطف الأسود المصمم على طراز الفستان من مجموعة فندي Fendi مع حقيبة يد سوداء وبوت من اللون نفسه متوسط الطول ينتهي عند منتصف الساق.