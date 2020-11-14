أسرار داليدا خليل لإطلالة مميّزة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - شخصيتها العفوية تنعكس على أسلوبها الجمالي وحسها العالي في عالم الموضة، إنها الفنانة اللبنانية داليدا خليل، التي تصدرت مؤخراً غلاف مجلة "الخليج 365" هذا العدد، والتي تألقت بجلسة تصويرية خاصة بها. تابعي معنا أبرز إطلالاتها، وأبرز ما يميز أسلوبها.

جلسة تصوير خاصة



للظهور بأسلوب مميز على غلاف مجلة "الخليج 365"، أجرى فريق العمل مع داليدا خليل جلسة تصوير خاصة، حيث تألقت داليدا بثلاثة إطلالات مميزة؛ الأول كان عبارة عن طقم باللون الأصفر؛ مؤلف من سترة بقصة البيبلوم Peplum وسروال كلاسيكي ذي قصة Straight واسعة، أما اللوك الثاني فهو عبارة عن طقم مستوحى من أسلوب الـMasculine Cut مؤلف من سترة كلاسيكية وسروال باللون البرونزي، ونسقت معهما عقداً ذا طبقات عديدة من نفس اللون، أما اللوك الثالث -الذي أتى مفعماً بالأنوثة- فكان عبارة عن فستان باللون الأبيض مصنوع من الشيفون والدانتيل ذات الأسلوب المميز الجميل.

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ما سر تألق داليدا خليل نجمة غلاف "الخليج 365" هذا العدد؟

أسلوب جمالي ناعم

ما سر تألق داليدا خليل نجمة غلاف "الخليج 365" هذا العدد؟



طبعاً، اعتنت داليدا جيداً بجمالها في هذه الجلسة التصويرية الخاصة؛ فاعتمدت مكياجاً ناعماً، خالياً من التفاصيل المبالغ بها، فركزت فيه على السحنة البرونزية والهايلايتر اللماع وأحمر الشفاه النيود، أما من حيث تسريحات شعرها؛ فاعتمدت لوكات مختلفة، فمع الطقم الأصفر اعتمدت داليدا تسريحة الرفعة المبعثرة أو ما يعرف في عالم الجمال بالـMessy Bun، أما مع الطقم البرونزي؛ فاعتمدت تسريحة الشعر المبلل أو الـWet Hair، في حين أتى لوكها الثالث مع الفستان الأبيض مميزاً جداً؛ من خلال تسريحة النصف رفعة المسحوبة إلى الأعلى.

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داليدا خليل تعشق الألوان



من يتابع إطلالات داليدا خليل عن كثب؛ يلاحظ جيداً مدى عشقها للألوان، فهي تركز على لوحة الألوان المتنوعة في أزيائها، فتارةً تختار الألوان المقلمة بالطول، بحيث تأتي كل تقليمة بلون، وتارةً تختار الأزياء المنقوشة بالألوان الحيوية، وتارةً تعمد إلى تنسيق الألوان هي بنفسها، إذن أسلوبها منوّع وحيوي جداً، وبعيد كل البعد عن الألوان القاتمة، مع العلم أنها تحافظ على رقيها من خلال هذه اللوحة الحيوية الجميلة والمميزة.

تابعي معنا أبرز إطلالاتها الملونة التي استوقفتنا، وكان لا بد لنا من تسليط الضوء عليها، واطلعي على أبرز صور جلسة التصوير الخاصة بالغلاف، وكيف ظهرت داليدا خليل بلوكات متنوعة وجميلة. وطبعاً لا تنسي أن تشاركينا رأيك؛ ما إذا كنتِ أحببت هذه اللوكات، وإذا كنتِ تفكرين في اعتماد أو تبني واحداً منها.

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