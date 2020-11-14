3 أقمشة تتصدّر أزياءك الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - مع بداية كل موسم جديد يكون هناك العديد من الصيحات والاتجاهات التي تتصدّر اهتمام المصمّمين وتعنون مجموعاتهم.

ولموسم خريف وشتاء 2020-2021، لم تكن التصاميم وحدها التي لفتت أنظارنا، إنما لفتتنا الخامات والأقمشة المستخدمة في تنفيذ القطع، والتي اتّسمت بدورها بالأناقة والفخامة بما يُحاكي دفء هذا الموسم.



المخمل الراقي Velvet



المخمل هو خامة شديدة الرقي يتمتع بالنعومة وينشر الدفء كما أنه مفذلك جداً وتم تقديمه بأشكال كثيرة في هذا الموسم. فرأيناه بقصات تقليدية وقصات حديثة أتى على فساتين وعلى بدلات وكذلك جاكيتات أو بنطلونات..

Tips

عند ارتداء المخمل، تجنّبي مزجه مع قماش أنثوي آخر كالدانتيل مثلاً، واعتمديه في إطلالة كاملة لحضور أنيق ولافت.

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الجلد بأنواعه Leather



رأينا الجلد بكثرة في تصاميم خريف وشتاء 2020-2021، على بدلات وفساتين ومعاطف وقصّات عملية جعلته أكثر ملاءمة للحياة اليومية بدل أن يقتصر على السهرات أو الجاكيتات والمعاطف.

Tips

ابتعدي عن اختيار الأزياء ذات القصات الملتصقة بالجسم إلا إذا كنت تملكين الجسم المناسب والمتناسق لأن الجلد يميل إلى إظهار العيوب



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الترتر والشك Sequins and Paillettes



الترتر والشك يضفيان الكثير من المرح واللمعان على الأزياء ويليقان بالسهرات الخريفية المميز. وقد دخلت هذه الأقمشة البرّاقة على مجموعات خريف وشتاء 2020-2021 لتقدّم لك باقة من الأزياء الملائمة لأهم المناسبات.

Tips

الترتر يجذب النظر فابتعدي عن القصات الضيقة الملتصقة بالجسم لأنها تجعل العيوب تبدو أوضح مما هي عليه.

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