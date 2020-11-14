صيحة الأحذية غير التقليدية من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - في منتصف الخريف تبحثين عن أجمل القطع لتستقبلي بها الأشهر المقبلة و لأن تكوني أول من يحصل عليها حتى تكوني السباقة في كل اختياراتك واطلالاتك.

شاهدي أبرز صيحات أحذية من أحدث الإصدارات التي لا بد أن تدخل دولابك في الخريف بوحي من ما اختارته الفاشينيستا العربيات.

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الأحذية بألوان قوية

ديما الأسدي



عادةً ما ترتبط الأحذية التقليدية الداكنة بهذا الموسم. ولكن للمفارقة، الأحذية الأنثوية جاءت بألوان قوية مثل البرتقالي والأحمر بصفتها تضيف الشخصية الى مختلف لوكاتك.







البوت بألوان مميزة

هدى قطان



دعوةٌ لكل عشاق البوط العالي، أن تتركي الألوان التقليدية من الأبيض والأسود والبيج وتتجهي لاختيار الألوان غير العادية من الزيتي الى الزهري والرمادي... فسواءً كنتِ من محبي البوط المخمل أو الجلدي، فستجدين حذاءً أنيقًا يواكب اتجاه الموضة ويلبي احتياجاتك بكل تأكيد.



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الأحذية العسكرية مع جيوب

سهى



للراحة وبعض التمرد في لوكاتك، لا بد أن تكون الأحذية ذات الطابع القتالي هي ضالتك المنشودة. هذه التصاميم متوفرة منذ مواسم عديدة. في هذا العام ها هي تأخذ حقها وهي التصاميم التي لا بد أن تستثمري أموالك فيها.اعتادت الفاشينيستا اختيار الأحذية ذات الطابع العسكري منذ سنوات، ولكنها هذا الموسم جاءت بتفاصيل غير تقليدية مثل الجيوب التي بوسعك أن تضعي فيها مفتاحك مثلاً وهي ستلفت الأنظار الى ستايلك على الفور أو بتفاصيل مميزة مثل المقدمة المروسة مثلاً.



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الكعوب المستطيلة

العنود بدر



إطلالات السبعينات تتصدّر اتجاهات الموضة لهذا الموسم بتصاميم أحذية مميزة يعيدنا من خلالها أشهر المصممين إلى ذلك الزمن من خلال الكعوب المستطيلة المريحة واللافتة للغاية لتتفردي بإطلالاتك الأنيقة والمتفردة.









كعب المنصة العريضة

العنود بدر



مريحة، لافتة ومناسبة لمختلف إطلالاتك خصوصاً النهارية، هذه الكعوب عادت من التسعينات لتمنحك المزيد من الطول والكثير من الجرأة والستايل العصري.

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