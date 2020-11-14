تنسيقات البنطال للمحجبات من أمنية الجعفري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - تهتمُّ الإعلامية والبلوجر أمنية الجعفري بمجال الموضة والأزياء بشكل كبير، وذلك يَبْرُزُ من خلال تنسيقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامجها التلفزيوني "فستانك"، لذا استوحينا للمحجبات عدة خيارات كاجوال من وحيها، فاستوحي منها بعض الأفكار.



خيارات شتوية للمحجبات

خيارات شتوية للمحجبات



مع اقتراب موعد دخول فصل الشتاء، استوحينا للمحجبات من أمنية الجعفري عدة تنسيقات شتوية بسيطة، حيث تأنقت ببلوڤر بنفسجي مصمم برسمة كرتونية مع بنطال من الجينز الأزرق وحجاب وحذاء باللون الأبيض لزي عملي ناعم، ونسقت في الإطلالة الثانية بلوفر طويلًا أبيض مخططًا عرضيًّا بالبنفسجي مع بنطال من الجينز وحجاب بنفسجي لخيار أنثوي بسيط للشابات، ولإطلالة ثالثة اختارت بنطالًا من القطن الأسود مع بلوڤر أسود برسمة كرتونية، وكسرت لون الإطلالة بحذاء أخضر فاقع لمظهر رياضي بأسلوب عصري.

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تنسيقات معطف البليزر من أمنية الجعفري

تنسيقات معطف البليزر من أمنية الجعفري



تفضِّل الكثيرات من المحجبات اختيار معاطف البليزر بمختلف تصميماتها لإطلالة عملية بأسلوب أنيق وناعم، ولكثرة رواجها في الفترة الحالية ارتدت أمنية الجعفري معطف البليزر البني مع تيشيرت بدرجة فاتحة من اللون البني المنقوش بالأسود، وأكملتهما ببنطال وحجاب باللون الأسود وحذاء وحقيبة باللون البيج لمظهر حيادي مناسب للمشاوير العملية، وفي إطلالة مرحة أكثر شبابية ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع بليزر زهري وتيشيرت أبيض برسمة كرتونية لإطلالة أنثوية ناعمة، كما أطلت بمعطف البليزر بدرجة قوية من الأزرق النيلي مع تيشيرت أبيض برسوم كرتونية وبنطال من الجينز الأزرق، ولخيار شتوي ناعم تألقت بمعطف البليزر البنفسجي مع تيشيرت بدرجة مختلفة من البنفسجي وبنطال من الجينز الفاتح لخيار عملي بسيط وأنيق.

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إطلالات أمنية الجعفري بالقمصان المفتوحة

إطلالات أمنية الجعفري بالقمصان المفتوحة



تعتمد أمنية الجعفري على تنسيق القمصان المفتوحة على إطلالاتها الكاجوال لتوفِّرَ لها المزيد من الحشمة، لذا تزينت بقميص أبيض كلاسيكي مع تيشيرت أبيض برسمة كرتونية وبنطال من كاروهات اللونين الأسود والأبيض لخيار نقي ومميز، ولإطلالة أكثر حيوية ومواكبة لصيحات الموضة تجملت ببنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض وقميص أحمر جذاب، كما ارتدت قميصًا بكاروهات اللونين الأسود والأحمر مع بنطال باللون الأحمر البرغندي وحجاب وحذاء باللون الأبيض لإطلالة خريفيه دافئة.

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