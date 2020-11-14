عبايات خليجية ناعمة من روان المرجبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - تتميز مصممة الأزياء وخبيرة المكياج روان المرجبي بالظهور بإطلالات مختلفة تتميز بالأناقة والحشمة، لكونها من الفتيات الخليجيات المحافِظات على عاداتهن وتقاليدهن. ومن وحيها نلهمك -عزيزتي- عدة تصميمات للعبايات الناعمة؛ لتتألقي على غرارها.



خيارات العبايات السوداء لإطلالة فاخرة

العبايات السوداء



تفضل الكثيرات من النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن الاعتماد على إطلالات العبايات السوداء بمختلف تصميماتها، لذا أطلت بعباية سوداء مزينة من أطراف الأكمام بنقوشات ذهبية وفضية لامعة، وأكملت مظهرها بحقيبة بيضاء من علامة لويس فيتون، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء مخططة طوليًّا وعرضيًّا بالفصوص الفضية البسيطة، وارتدت عباية سوداء مخططة بالذهبي ومزينة بنقوش ذهبية ناعمة في أطراف الأكمام لتناسب الحفلات البسيطة، كما تألقت بعباية سوداء مزينة من الجانبين بمثلث ناعم منقوش بالذهبي، وزُيِّنَتْ بقماش الشيفون الأسود لخيار مميز، كما ظهرت بعباية سوداء مزينة من أحد الأطراف بقماش برتقالي مزين بنقوش بنية لتناسب فصل الخريف الحالي.

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إطلالات العبايات الملونة من روان المرجبي

إطلالات العباية الملونة



تعتمد الفتيات الشابات على خيارات العبايات الملونة لتضفي عليهن إطلالة مرحة وأنيقة مواكبة لخطوط الموضة، لذا رصدنا لهن من روان المرجبي عدة خيارات، حيث نسقت عباية سماوية مزينة بزهور ذهبية مع إطلالة يكسوها اللونان السماوي والذهبي، لتمنحها مظهرًا متكاملًا ومميزًا في المناسبات الصباحية، وتجملت في الإطلالة الثانية بعباية مصممة بقسمين مختلفَي الألوان، حيث ظهرت باللون الزهري من الأعلى وباللون البنفسجي من الأسفل، وطرزت العباية بالزهور البيضاء والذهبية، كما اختارت عباية مصممة بتداخل درجتين من الأزرق مع حجاب وفستان باللون الأبيض لمظهر ناعم في الصباح، وتزينت في الإطلالة الرابعة بعباية بيضاء مصممة بطيات ناعمة مع خطوط نحيلة باللونين الذهبي والأخضر، وأكملتها بفستان أبيض مخطط بالذهبي، وزينت مظهرها بحجاب أخضر لخيار مميز ولافت، وفي الإطلالة الأخيرة ظهرت بعباية حمراء مصممة من أطراف الأكمام بالأسود المنقوش بالذهبي، مع فستان شتوي بدرجة داكنة من الأحمر لخيار ناعم وأنيق.