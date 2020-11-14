كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - يعد المكياج الشرق الذي يحمل اللون البرونزي من أجمل وأفخم أنواع المكياج التي تناسب المرأة العربية على الإطلاق، إذ تتمتع بشرة المرأة العربية بدرجات ألوان تجعل المكياج البرونزي يضفي على إطلالتها المزيد من الفخامة والجاذبية.

وإذا كنتِ تُفضلين المكياج البرونزي، وترغبين في تطبيقه، تقدم لك "الخليج 365.نت" طريقة تطبيق مكياج شرقي باللون البرونزي، لإطلالة أكثر فخامة وتميز.



أولًا: الأدوات المستخدمة في مكياج شرقي باللون البرونزي

مكياج شرقي باللون البرونزي



-برايمر

- كريم أساس بالدرجة المناسبة لبشرتك.

- ظلال العيون البني بدرجاته.

- ظلال العيون بدرجات اللون البرونزي.

- آيلاينر باللون الأسود؟

- الكونسيلر.

- بودرة أو قلم تحديد الحواجب.

- ماسكارا سوداء أو رموش صناعية.

- بلاشر بلون برتقالي أو خوخي.

- أحمر شفاه بدرجات النيود أو البني.

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ثانياً: طريقة تطبيق مكياج شرقي باللون البرونزي

مكياج شرقي باللون البرونزي



1-نظفي بشرتك جيداً بالمنظف المناسب، ثم قومي بتجفيفها.

2- ضعي بعض القطرات من التونر على قطنة نظيفة، ثم مرريها على بشرتك للتأكد من إغلاق المسام بشكل كامل قبل تطبيق المكياج.

3-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ثم وزعيه جيداً على الوجه والرقبة، لضمان بقاء المكياج لوقت أطول.

4- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ولكن يُفضل أن تكون درجته أغمق قليلاً من لون البشرة.

5- ضعي الكونسيلر على الهالات السوداء حول منطقة العين، ويمكن وضعه أيضاً لإخفاء البقع الداكنة إن وجدت على باقي الوجه.

6- ضعي ظلال العيون بدرجات البني أو البيج الفاتح على منطقة الجفن المتحرك وطية الجفن، ثم قومي بدمجه مع ظلال العيون بدرجات النحاسي أو البني الداكن على طية الجفن الداخلية، وطبقي اللون البرونزي اللامع على منطقة الجفن المتحرك.

7-استخدمي الآيلاينر لرسم عينيك من الأعلى في خط عريض عند زاوية العين الداخلية، يزداد سمكه تدريجياً، حتى يصل إلى جانب العين.

8-- ارسمي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد الحواجب باللون المناسب للون بشرتك.

9- ضعي الماسكارا السوداء الداكنة، لتكثيف رموشك، ويمكنكِ استبدال الرموش الصناعية بها.

10- طبقي بلاشر باللون البرتقالي أو الخوخي الداكن.

11- حددي الشفاه ثم اختاري أحمر الشفاه باللون المُفضل لديكِ، ويمكنك الاستعانة بدرجات النيود أو النحاسي أو الأحمر اللامع.

12-طبقي الهايلايتر بدرجات اللون البرونزي على الخدود والذقن والأنف، لإطلالة أكثر جاذبية.

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