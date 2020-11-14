طريقة عمل مكياج السهرة في البيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - للحصول على مكياج سهرة مميز بأسلوب جريء يمنحك إطلالة لافتة نقدم لكِ طريقة وضع مكياج السّهرة المعتمد على الألوان القوية لإبراز جمال عينيك، ويمكنك تطبيق الطريقة التالية بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى زيارة خبراء التجميل ودون مواجهة أي صعوبات.



طريقة عمل مكياج السهرة

طريقة عمل مكياج السهرة



قبل المباشرة بوضع مكياج السهرة، عليك توحيد البشرة وصقلها بطريقة محترفة، واختيار الألوان الطبيعية خصوصًا لرسم الشفاه والبلاشر، وذلك لتحصلي على إطلالة مميزة وخافية لعيوب البشرة، وركزي على مكياج العينين حيث إن بإمكانها أن تغيِّر كل تفاصيل المكياج، ولهذا سنلهمك عدة طرق لخيار بسيط ويطبَّق بسهولة، استخدمي ظلال العيون البرونزية والذهبية من خلال وضعها على الجفن بطرف إصبعك، وليست هناك حاجة لوضع درجات ألوان أخرى، ويمكنك نشر اللون الذهبي حتى عظمة الحاجب، أو ضعي بضع نقاط من ظلال العينين الكريمي في منتصف الجفن للحصول على بعض البريق، ثم خططي جذور الرموش بقلم الكحل الشمعي بواسطة رسم خط رفيع ومرري فوقه القلم السائل لرسم الخط بإتقان، واتَّبعي في ذلك الخط الطبيعي لعينيك، ويمكنك تمديد خط الكحل خارج حدود زاوية العين الخارجية بقليل للحصول على إطلالة أكثر جاذبية، ولإطلالة أخرى بمكياج العينين استخدمي الآيلاينر الأسود لرسم خط رفيع ابتداءً من زاوية العين الداخلية وحتى زاوية العين الخارجية، وبعد ذلك ارسمي خطًّا من نصف طية العين حتى زاوية العين الخارجية، واحرصي على أن يتصل بالخط الذي رسمتِه أولًا، وفي الخطوة التالية استخدمي فرشاة المكياج لتطبيق ظلال عيون باللون الأسود عند زاوية العين الخارجية، أي عند طرف العين تمامًا، ثم استخدمي فرشاة المكياج لوضع ظلال عيون باللون الفضي من زاوية العين الداخلية حتى نصف الجفن المتحرك، واستخدمي بعد ذلك قلمَ الكحل الأسود لرسم خط داخل العين لتعزيز جمالك والحصول على لوك لافت، ولا تنسي استخدام الماسكرا السوداء لتطويل رموشك وتكثيفها؛ لتحصلي على نظرة جذّابة ولافتة في السهرات، ويمكنك إضافة اللون الرمادي الداكن أو الأخضر مع مزجهما جيدًا لمكياج عينين دخاني.

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اختيار ألوان مكياجك حسب لون العينين

اختيار ألوان مكياجك حسب لون العينين



لون عينيك أو لون العدسات اللاصقة تلهمك إطلالة مبهرة في المكياج، وهناك عدة ألوان تضفي المزيد من الجمال على مظهرك بحسب لون العينين، فإذا كانت عيناك زرقاوين فننصحك باختيار مكياج العينين باللون البني الترابي أو الرمادي المدخن أو الوردي أو الأخضر، وذلك بطريقة المكياج الدخاني الممزوج مع اللون الأسود أو البني الداكن، ويمكنك استخدام الأزرق الفيروزي لإطلالة عصرية، أما إن كنتِ تتمتعين بعينين خضراوين فاعتمدي على البني المائل للأحمر أو النحاسي أو الأرجواني، وتجنبي ألوان الأخضر الزاهية التي تحجب جمال خضرة عينيك، وإذا كانت عيناك بنيتين فبالطبع كل الألوان ممكنة، ويمكنك اختيار الرمادي الداكن أو البرونزي أو الأزرق الداكن لتعزيز لون عينيك، كما يمكنك استخدامُ ألوان الباستيل القزحية أو الأرجواني واللؤلؤي لإضفاء البريق على عينيك.

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