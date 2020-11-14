فوائد السفرجل للبشرة لا تحصى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - مما لا شك فيه، أن البشرة المشرقة والنضرة تُضفي سحرًا خاصًا على جمال المرأة؛ إذ تمنحها المزيد من الثقة والتألّق. وكلما زاد الاهتمام بها فإنّ ذلك يزيد من جمالها. ولتحقيق هذه الغاية، لا بدّ من الاهتمام بها وتنظيفها وترطيبها باستمرار. وبالرغم من توفّر العديد من المنتجات التي قد تجعل السيدة تقع في حيرة من أمرها لاختيار الأنسب فيما بينها، إلا أنّ هناك علاجات طبيعية ذات خصائص هامة وفعّالة في تغذية البشرة تُغنيك عن استخدام العلاجات الأخرى. ولعلّ أهمها السفرجل. وفيما يأتي، "الخليج 365.نت" يطلعك على فوائد السفرجل للبشرة، وطرق استخدامه في وصفات العناية بالبشرة:



فوائد السفرجل للعناية بالبشرة

للسفرجل فوائد جمّد في العناية بالبشرة

تكمن فوائد السفرجل للبشرة، في قيمته الغذائيّة المرتفعة التي يتمتّع بها وذلك بسبب إحتوائه على المعادن والفيتامينات المختلفة وكذلك الألياف الغذائيّة، كما أنّه يُعدّ غنيًا ببعض المركبات العضويّة والمغذيات النباتية المختلفة الأخرى، إليك، أبرز فوائد السفرجل المُذهلة التي تستفيد منها البشرة على حدِّ سواء ومنها:

يُحسِّن السفرجل من مظهر البشرة، لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين "ج".

يُساعد السفرجل على حماية البشرة من آثار الأشعّة فوق البنفسجية عند التعرّض للشمس.

تعمل مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة فى السفرجل، على حماية خلايا البشرة من التّلف، لإحتوائه على مضادّات الأكسدة التي تُسبّب بشيخوخة الجلد، المتمثّلة بالتجاعيد، والخطوط الرّفيعة حول العينين، وزوايا الفم.

يُغذّي البشرة، ويمنحها الحيويّة والنّضارة، لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، خاصّةً فيتامين ج، الضّروريّ لصحّة خلايا البشرة.

يُحفّز السفرجل خلايا البشرة على الإنقسام الذي يؤدي إلى تسرّع في عمليّة إلتئام الجروح، والحروق، وتخفيف حدّة النّدبات النّاتجة عن الحبوب، وتمدّد الجلد النّاتج عن التغيّرات المفاجئة والسّريعة في الوزن.

يُرطّب السفرجل البشرة، ويحافظ على مرونة الجلد التي تقي البشرة من الجفاف وظهور التشقّقات.

يُحافظ السفرجل على امتلاء البشرة وحيويّتها بسبب احتوائه على الكولاجين الضّروري لمقاومة التجاعيد بفعل عوامل التقدّم بالسّن.

تناول السفرجل بشكل يومي يُساهم في تفتيح لون البشرة وتوحيد لون الجلد.

يُعالج السفرجل البشرة من البثور وحب الشباب، وتصبغات الجلد ومن الكلف.

يُنقّي السفرجل البشرة من الأوساخ والأتربة والشوائب، ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يُساهم السفرجل في معالجة البشرة من حروق الشمس.

يُستخدم كدهان موضعي للبشرة لمعالجة مشكلة الحكة، وله القدرة على الإسراع من عملية شفاء الجروح.



وصفات السفرجل للبشرة

السفرجل في وصفات للعناية بالبشرة

تتأثّر بشرتنا وتظهر عليها علامات الشحوب والتعب وتفقد نضارتها وحيويتها، وربما نعتقد أنَّه علينا أن نبذل مجهوداً أكبر لنحصل على بشرة مثالية ومتألقة، لكن الأمر هو عكس ذلك تماماً، فقط يُمكن إضافة السّفرجل للكثير من الخلطات والوصفات الطبيعيّة المنزليّة لتغذية البشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها ومن أهمّها:

خلطة السفرجل مع العسل

خلطة السفرجل والعسل لاضفاء النعومة على البشرة

يُساعد السفرجل على التمتع ببشرة مُشرقة ونضرة وصحية، ويُساهم التفاح في تجديد خلايا الوجه، وزيادة مرونة البشرة، ومنحها النعومة، لإحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين أ، كما أنَّ العسل يعمل على مكافحة الشيخوخة، فهو يمتاز بخصائصٍ تمنع ظهور الشيخوخة بالوجه، بالإضافة إلى الفراولة التي تُساعد على الحدّ من جفاف الوجه، وتبيّض بشكلٍ فعّال.

المُكوِّنات:

ثمرة سفرجل.

ثمرة تفّاح متوسّطة الحجم مهروسة.

ثمرّة فراولة مهروسة.

ملعقة كبيرة من عسل النّحل الطّبيعي.

طريقة الإستخدام:

تُهرس ثمرة السفرجل حتى تصبح عجينة ناعمة، ثمّ يضاف لها ثمرة التفّاح وثمرّة الفراولة مهروسة، والعسل، وتُخلط المُكوِّنات جيّداً حتى تتكوّن عجينة متماسكة يسهل تطبيقها على بشرة نظيفة وجافّة بأطراف الأصابع مع التدليك الدّائري، وتُترك على البشرة لمدّة نصف ساعة، تُشطف بعدها بالماء الفاتر، وتُرطّب البشرة بكريم مغذٍّ حسب نوعها.

Advertisements



ماسك عصير السفرجل

يعالج السفرجل بثور الوجه ويمنح البشرة الإشراق

يعمل عصير السفرجل على معالجة مشكلات البشرة مثل تشققها ويقضي على الحبوب والبثور الموجودة بها، حيث أنَّ هذا الماسك يمد البشرة بالكثير من العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج البشرة إليها حتى تتخلص من مشاكلها.

المُكوِّنات:

عصير ثمرة سفرجل.

طريقة الإستخدام:

يتم وضع عصير ثمرة السفرجل مباشرة على البشرة وتُترك لمدة ربع ساعة حتى تجف، ومن ثم يتم شطفها بالماء الفاتر.



السفرجل في سطور

السفرجل

تُصنّف شجرة السفرجل بأنّها من الشجيرات النفضيّة، أي التي تُسقِط أوراقاً فصليّاً، وهي متعدّدة الجذور، وقد يصل طول هذه الشجرة إلى ما يقارب الـ 4 متراتٍ ونصف، وتتميز بفروعها المنحنية التي تُغطيها أوراق عريضة بيضاوية الشكل ذات لون أخضر فاتح.

تابعي المزيد:لا تضعي العطر في هذه الأمكان من جسمك