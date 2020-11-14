سارة الكندري باكية بعد غرامة الفيديو المثير للجدل: والله ما هاعتزل

علاقات و مجتمع

قبل أيام قليلة، قضت محكمة كويتية بحبس الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، عامين مع كفالة قدرها 3300 دولار، لوقف عقوبة التنفيذ، وذلك بعدما وجهت لها المحكمة هي وزوجها تهمة مخالفة الآداب العامة، بسبب مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تدهن جسدها أمام المتابعين بالزيت وتستعرض مفاتنها.

وبعد حكم المحكمة ضدهما، خرجت "سارة" في مقطع فيديو جديد وهي في حالة بكاء شديدة، قائلة: "لوين بتوصلون معي، حقكم وأخذتوه، وانظلمت، أنا شنو ذنبي إني أقعد جنب واحدة ذابحة أو قاتلة رفيقتها أو أقعد مع ناس بتتعاطي (تقصد في السجن)".

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وتابعت سارة الكندري: "شنو ذنبي، خمدت في نفسي.. مشاهير وايد غير كويتين لابسين لحد.. هناك من تلبس فوق الركبة وما حد حاسبها.. أنا بنت الديرة يؤخذ حقي وحق بنتي".

واستكملت "سارة" باكية: "هتوصلوني لمرحلة أن أذبح نفسي أو أنتحر أو أعتزل السوشيال ميديا، والله ما هأعتزل ولو على كسر رقبتي.. أنا ما راح أسكت، من بعد اليوم ما فيني أسكت... أنا لا غسلت أموال ولا لي بالمخدرات ولا قتلت وما سويت شيء".

وتابعت أيضًا: "لوين، قطعتوا رزقي، حقي انوكل.. شوهتوا اسمي، وشوهتوا سمعتي، طول عمري في حالي ولا عمري أذيت أحد.. يدشون علي يا تعتزلين (السوشيال ميديا) يا نسجنك، لا مو على كيفك، احترامنا والقانون بس القانون يطبق على الكل".

وتعجبت "سارة" من مبلغ الغرامة المطلوب منها لوقف تنفيذ العقوبة، قائلة: "قضيتي قضية تافهة"، واختتمت قائلة: قضاء الكويت على راسي".

وكانت "سارة" ظهرت في مقطع فيديو خادش للحياء العام، وهي تدهن جسدها أمام المتابعين، وعلى إثره أعلنت الداخلية الكويتية في بيان أنها "ضبطت الفتاة بعد ظهورها في مقطع الفيديو ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط كل ما يخل بالآداب العامة، تمكنت من خلال متابعتها ورصدها لجميع ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط فتاة نشرت على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مخل بالآداب العامة".