حبيبة تامر حسني السابقة عن زغاريدها بعد انفصاله: طلعوني من الموضوع

علاقات و مجتمع

ردت البلوجر المغربية، جليلة، حبيبة الفنان تامر حسني السابقة، عن اتهامات البعض لها بإظهار فرحتها بخبر انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل.

وظهرت "جليلة" فور انتشار الخبر وهي ترقص، وتطلق "الزغاريد"، معلقة: "أنا فرحانة".

وأوضحت حبيبة الفنان السابقة، السبب، من خلال "ستوري" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "حبايبي رجاء لا تقحمون اسمي مع أي شخص أيا كان، أنا بعيدة عن المواضيع، ولا لي خص بأحد، ياريت تطلعوني من الموضوع".

وتابعت: "بخصوص فرحة اليوم اللي كنت فيها، ده لأني هبقى أول موديل عربي لبراند عالمي، وحرفيًا كنت فرحانة من قلبي وكنت عاوزة أعملهالكم مفاجأة".

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من هي جليلة حبيبة تامر حسني السابقة؟

بلوجر من أصل مغربي.

تعمل في الدعاية للمنتجات التجميلية الخاصة بالبشرة والشعر وأدوات التجميل.

اعتادت الظهور بملابس جريئة في جلسات التصوير.

تحدثت من قبل خلال برنامج "البصمة" عن علاقتها بالفنان تامر حسني، مؤكدة رفضها للزواج أو الارتباط من فنان مشهور مرة أخرى.

وقالت جليلة: "أنا شخصية غيورة جدا ولا أتقبل أن يشاركني أحد في زوجي، لذلك لما أرتبط هيكون من خارج الوسط الفني. لأني ما ارتبط بفنان لو هموت.. ما أرتبط بشخصية مشهورة.. لأني أنا مشهورة وإنسانة غيورة".

تحدثت "جليلة" عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "أريده رجل فقط.. الرجل بكلمة، الرجل بموقف ويكون سند.. الماديات تهم أيضاً لأن لو ما كو ماديات شلون راح أعيش معاه.. لكن الرجوله قبل الماديات".

لديها أكثر من مليون و300 ألف متابع عبر حسابها على "الإنستجرام".

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".