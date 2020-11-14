ريهام سعيد عن تشبيهها بوفاء الكيلاني: أنا أحلويت

علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وللإعلامية وفاء الكيلاني، بعد تفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا على صورها الأخيرة وتشبيههم لها بأنها تشبه "الكيلاني".

وقلت "ريهام": "أبقى محظوظة، وليا الشرف إني أكون في نص جمالها، بس قعدت كتير أفكر وجه المقارنة جه منين معرفتش.. مفيش أي وجه شبه، ولا في الملامح والميك أب، ولا ستايل اللبس".

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وتابعت، "أكيد مش كل اللي قص شعره هايبقى شبهها، خصوصًا إن شعرها طويل دلوقتي.. على العموم من بقكوا لباب السما.. بالنسبة لي التعليق ده معناه إني أحلويت أوي أوي.. على العموم شكرًا على رفع المعنويات".

وبدأت "ريهام" حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا" في 2003 بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة 15 سنة مضت.

وكان لريهام عدد من التجارب الفنية، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحاً ملحوظاً في ظهورها الفني.

وكانت البداية عام 2005 بمسلسل "المرسى والبحار" ثم مسلسل "مسك الليل" عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية "مرسي عاوز كرسي"، وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل "شارع عبدالعزيز" مع الممثل عمرو سعد، وشاركت في مسلسل "الشك" مع الممثلة مي عز الدين.

كما شاركت في مسلسل "قلوب"، مع الممثلة علا غانم ومسلسل "ابن حلال" في رمضان 2014.