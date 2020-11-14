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علاقات و مجتمع
شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، لقطات من حلقتها مع الإعلامية رزان محمد، في برنامج "على الماشي" والمقرر طرحها على فضائية "الحدث اليوم".
وجاء في اللقطات المصورة، سؤال وجهته الإعلامية للراقصة عن احتمالية زواجها من رجل مصري، لترد على الفور قائلة: "لو حبيت حد مش ههتم بالجنسية أو البلد والديانة".
وكان طارق عبدالمحسن، مدير أعمال لورديانا، تحدث عن رؤيتها للرجل المصري، خاصة بعد تلقيها عروض زواج كثيرة من محبيها في مصر، حيث قال في تصريحات له، أن "لورديانا" لا تفكر في الارتباط حاليًا ولا تفضل الرجل المصري، فالرجل البرازيلي هو فتى أحلامها.
وكان أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، دون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.
وكتب كمال، عبر حسابه على "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".
وكان مغني المهرجانات الشعبية، قد أعلن عبر إنستجرام منذ أيام، الانتهاء من تصوير المهرجانان الجديد "أنتي معلمة"، الذي يشاركه فيه حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، ونشر صورة تجمعه بهما، معلقا: "أنتي معلمة قريبا، على جميع القنوات الفضائية".
ونشر كمال منذ أيام عبر "إنستجرام"، فيديو يجمعه بحمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، أثناء البروفات على أنغام أغنيه "انتي معلمة".
كانت هذه تفاصيل خبر لورديانا عن زواجها من رجل مصري: "مش مهتمة بالجنسية أو الديانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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