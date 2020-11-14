"زغرطت بعد انفصاله".. تعرف على جليلة المغربية حبيبة تامر حسني السابقة

علاقات و مجتمع

فور إعلان الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل، انفصالها عن الفنان تامر حُسني عقب سنوات من الزواج كُللت بالأبناء، وبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبحثون عن "جليلة" البلوجر المغربية، وحبيبة الفنان السابقة.

واستطاعت "جليلة" جذب الأنظار، وإثارة الجدل مساء أمس، بعدما نشرت عدة مقاطع فيديو لها، للتعبير عن سعادتها عقب سماعها "خبر سار" على حد قولها، بالتزامن مع إعلان الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها تامر حسني.

وظهرت جليلة، خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر خاصية "أستوري" على موقع "إنستجرام"، بأزياء "أستومك" تجمع بين الأبيض والرمادي، خلال زغاريدها ورقصها على نغمات "الليلة حلو الليلة العيد.. وكل جاي فرحان سعيد"، معلقة: "احتفالات جليلة.. جليلة فرحانة جدا جدا".

وتحدثت البلوجر، قائلة: "مساء الجمال.. مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس وأحتفل".

ويرصد "هن" في السطور التالية عدوة معلومات عن البلوجر جليلة.

من هي جليلة حبيبة تامر حسني السابقة؟

بلوجر من أصل مغربي.

تعمل في الدعاية للمنتجات التجميلية الخاصة بالبشرة والشعر وأدوات التجميل.

اعتادت الظهور بملابس جريئة في جلسات التصوير.

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تحدثت من قبل خلال برنامج "البصمة" عن علاقتها بالفنان تامر حسني، مؤكدة رفضها للزواج أو الارتباط من فنان مشهور مرة أخرى.

وقالت جليلة: "أنا شخصية غيورة جدا ولا أتقبل أن يشاركني أحد في زوجي، لذلك لما أرتبط هيكون من خارج الوسط الفني. لأني ما ارتبط بفنان لو هموت.. ما أرتبط بشخصية مشهورة.. لأني أنا مشهورة وإنسانة غيورة".

تحدثت "جليلة" عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "أريده رجل فقط.. الرجل بكلمة، الرجل بموقف ويكون سند.. الماديات تهم أيضاً لأن لو ما كو ماديات شلون راح أعيش معاه.. لكن الرجوله قبل الماديات".

لديها أكثر من مليون و300 ألف متابع عبر حسابها على "الإنستجرام".

هاجمت من قبل بسمة بوسيل، عبر مقطع غير مباشر، قائلة: "معايا رسايل عاطفية من زوجك"، لترد عليها الأخيرة بصورة تجمعها بزوجها حينها وأصدقائهم.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

يشار إلى أن 25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وفي سياق متصل، حذفت بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بالتزامن مع إصدارها بيانا تعلن خلاله انفصالها.

وفي المقابل، لا يزال "حسني" محتفظ بمتابعة زوجته عبر حسابه على"إنستجرام".