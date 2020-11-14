طفلة تدفع ثمن خلافات والديها.. الأم: خطفها مني.. والأب: عليها أحكام حبس

علاقات و مجتمع

"بسنت علي" سيدة منفصلة عن زوجها، بعد زيجة أثمرت عن طفلة وحيدة، أرسلت استغاثتها عبر "هن"، بأنها لم تر طفلتها منذ 3 أعوام، بعدما اختطفها طليقها ولا تعلم عنها شيئا بعد ذلك، وأن الطفلة باتت تتنقل بين الأخوة.

"هو مريض نفسي ومكنتش أعرف وحاولت أساعده يتعالج بعد الجواز ورفض وبيعاني من وسواس قهري وضلالات فكرية وعايش على قهر الناس" هكذا تحدثت "بسنت" عن طليقها، والحياة التي عاشتها معه لتنتهي بالانفصال.

لكن، الزوج الذي يدعى محمد مصطفى، واجه أحاديث طليقته، بالرفض والإنكار، وفي حديثه لـ"هن"، ذكر أنه قبل إتمام الطلاق، تركت زوجته المنزل وأخذت معها طفلتهما: "بتقول إني طردتها بقميص النوم.. ودا محصلش هي اللي سابت البيت".

وتابع الزوج رافضًا وصف زوجته بأنه "مريض نفسي": "الدكتور اللي خدت منه الشهادة دي.. دا جارهم وموقوف عن العمل أصلًا من النقابة"، أما عن حديث طليقته بحصوله على الطفلة: "هي البنت معايا حاليًا.. وأنا مش خطفها ولا حاجة عشان محدش فينا معاه قرار الحضانة.. هي معاها قرار النيابة ودا مش ملزم مش قرار محكمة".

وأوضح "محمد"، أن عددا من القضايا مقامة ضد طليقته، منها سب وقذف وقضية تعويض بمبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه: "تعدت عليا هي وأخوها في الشغل وجم ضربوني.. ومرفوع ضدها قضايا كتير وعليها أحكام".

واستكمل "محمد" في حديثه عن الخلافات الزوجية التي دارت بينهما، فمنذ زواجهما في العام 2013 وحتى طلاقهما في العام 2018، عانى "محمد" من تدخلات والدتها كثيرًا في أمور حياتهما: "اتجوزنا 5 سنين.. وعانيت كتير من تدخلات مامتها في حياتنا.. وكمان كانت عاوزة كل حاجة باسمها.. وطلقتها غيابي والبنت معايا لأن عليها أحكام كتير".