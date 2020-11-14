محمد ثروت: مراتي بتجبرني أقلع الهدوم قبل ما أدخل البيت بسبب كورونا

علاقات و مجتمع

قال الفنان محمد ثروت، إنه يخاف الإصابة بفيروس كورونا حتى لا ينقل العدوى إلى ابنه ذا الـ5 أعوام، فيما كانت زوجته الأكثر خوفا من كورونا، ودائما ما تجبره على خلع ملابسه خارج المنزل حتى لا يصاب أي منهم.

وأضاف "ثروت"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن فيلمه الجديد "عفريت ترانزيت" تم طرحه في السينما قبل ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه ظهر في الفيلم الجديد كـ"عفريت" يظهر لأهل المتوفى، ويتم ربطهم في قصة بعينها، حيث إن المتوفى تم اتهامه بإحدى القضايا ويساعده أهله في الكشف عن ملابسات براءته بعد وفاته.

وأكد أنه يعمل حاليا في فيلمين جدد، أحدهما مع الفنان كريم فهمي وفيه جسدا شخصية "عقلة الأصبع" ويتم حاليا إجراء الجرافيك الخاص به لأن 70% من الفيلم يحتاج لذلك، فيما يشارك حاليا الفنان كريم عبدالعزيز أحد الأعمال: "هو في الفيلم معاه اتبسط جدا، وتحسه أنه عايز يسمع الإفيه تاني"، مشيرا إلى أن أكثر اللقاب التي ينادي بها في الشوارع هو لقب "زئرو" وهو اللقب الأقرب إلى قلبه، بينما يقوم عدد من الأطفال بالنداء عليه باسم "الفاجر".

وتابع: "كن تافها تعيش سعيدا، وأنا بحب أقرى قصص ميكي في الحمام، وسعات بدخل محل لعب اجيب لعبة ليا وكان أخرها مسدس الكور الرشاش وبضرب بيه مراتي، ولو فيه دور حلو يدعي أنه اشيل شنبي هشيله".

وفي إحدى رسائله التشويقية لجمهوره، نشر الفنان محمد ثروت، صورة تجمعه بعدد من أبطال العمل السينمائي الجدديد المرتقب.

وكتب محمد ثروت، تعليقًا على الصورة عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: الديدو قريبًا.

ويعتبر فيلم ديدو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مقتبس من قصة "عقلة الأصبع"، بالإضافة إلى أفلام "Downsizing" و"Honey, I Shrunk the Kids".