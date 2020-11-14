حذف "كرهيني في الحب" من "تامر حسني أكاديمي" بالتزامن مع انفصاله عن بسمة بوسيل

علاقات و مجتمع

حذف الحساب الموثق "تامر حسني أكاديمي"، مقطع من أغنية "كرهيني في الحب"، بعد نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد إعلان زوجته بسمة بوسيل انفصالهما منذ فترة واستعدادهما للطلاق، عبر خاصية "أستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "تامر" على مقطع "كرهتني في الحب"، قائلا: "ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات"، والتي تأتى ضمن كلمات الأغنية.

يتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره على "فيس بوك": "قدمتلك السبت وعمري ما شوفت الحد ولا الاتنين.. هتعب نفسي معاك ليه يعني.. ما أشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين.. آه ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عمري ووقتي.. يلا كفاية بقى وألوهات"

بسمة بوسيل تعلن الانفصال

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباتهم وصورم معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وحذفت الفنانة المغربية بوسيل منشور انفصالها عن الفنان تامر حسني، في ظل احتفاظها بصورها التي تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، لتعيد نشره مرة آخرى منذ ساعة.

25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وظهرت "بسمة" في ذلك الحفل، بأزياء كاجوال تتضمن "توب وان شولدرز" بنفسجي، وبنطلون جينز فاتح، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل زوجها بتيشرت أبيض وبنطلون قاتم اللون، بدا عليهما الانسجام والحب.