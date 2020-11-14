نصائح لتجنب نشر عدوى كورونا عند الوصول إلى المنزل

صحة

حالة من الرعب باتت تبتاب دول العالم مجددًا، بعد الاستعدادات لاستقبال موجة كورونا الثانية، التي يخشى منها الكثير.

حتى إن الإصابة باتت حولنا في كل مكان، ليست قاصرة فقط على التجمعات، بل التسوق، أو تناول الطعام من الخارج، أو حتى حال الخروج من المنزل.

وكانت أوصت وزارة الصحة والسكان، بعدد من الإجراءات الإحترازية، والإرشادات للمواطنين، لتجنب الإصابة بالعدوى، فور الوصل للمنزل، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

خلع الحذاء خارج المنزل.

التخلص من الكمامات والقفازات بطريقة آمنة.

خلع الملابس ووضعها جانبًا، وضرورة غسلها على حدة، في درجة حرارة تترواح من 60 إلى 70 درجة مئوية.

ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا، لأكثر من 20 ثانية.

غسل الوجه بالماء والصابون.

وضع الأكياس والمنتجات التي قمت بشرائها جانبًا، ومن ثم ترتيبها، ثم غسل اليدين من جديد.

غسل المعلبات بالماء والصابون.

غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري أو ماء وخل، ثم تجفيفها.

مسح الأسطح وتعقيمها.

تعقيم وتنظيف الهواتف.