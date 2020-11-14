صور.. معلومات عن "النداهة القمر" هبة الدسوقي بطلة ما وراء الطبيعة

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يتصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" محركات البحث، بحكاياته كلها، ومن بينها حكاية "النداهة"، وفي المسلسل بطلات نسائية ووجوه شابة وضعت بصمتها خلال المسلسل، ومن بينهن الممثلة هبة الدسوقي، والتي يستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها، بحسب موقع "السينما".

من هي هبة الدسوقي؟

- خريجة كلية التجارة قسم إدارة أعمال.

- قبل التمثيل بدأ شغف هبة بالموضة والأزياء، فبدأت من مصر رغم أنها كانت قلقة في البداية.

- كانت عارضة أزياء، قبل أن تقرر الدخول للمجال بنفسها.

- لها تطبيق ومؤسسة لبيع وشراء كل ما يخص الأزياء.

- بدأت العمل منذ عام 2012.

- هي واحدة من أطول عارضات الأزياء في مصر.

- تنقلت بين مصر ونيويورك بعد زيادة الطلب عليها.

- تعبر هبة عن نفسها عن طريق عرض الأزياء بحسب أحد حواراتها التليفزيونية.

- لهبة عدد من الطموحات الاخرى بجانب عرض الأزياء.

- تقول عن عرض الأزياء إنها تكون كـ العروسة.

- تؤمن بنفسها وأن لها إمكانيات عدة لم تكتشف بعد.

- لها تجربة تمثيل في مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض حاليا على قناة "DMC".

- كما شاركت في مسلسل "ما وراء الطبيعة" في دور النداهة.

- لفتت هبة الانظار إليها بجمالها الآخاذ في المسلسل.

- قالت هبة إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في مسلسل ضخم إنتاج المنصة العالمية "نتفلكس".

- رغم أن دورها كان صغيرا إلا أنها استمتعت به.

- يزيد متابعيها على "إنستجرام" بشكل كبير منذ مشاركتها في "ما وراء الطبيعة".

- تتنقل هبة بين نيويورك ومصر لمتابعة أعمالها.

يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة"، هو اول مسلسل مصري من إنتاج منصة "نتفلكس" العالمية وهو مأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل نفل الاسم للدكتور أحمد خالد توفيق، وتعرض حاليا، ومنذ بداية عرضها وهي متصدر قائمة الـtop 10 في الأكثر مشاهدة على المنصة العالمية، وهو عمل من بطولة الفنان أحمد أحمد، وعدد من الوجوه الشابة.