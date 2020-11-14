هذا ما يساعد في تجنب مرض ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى علماء من جامعة يينسي في كوريا دراسة لإيجاد طرق لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة. للقيام بذلك، أجرى الباحثون مقابلات مع أشخاص يعانون من إعاقات إدراكية خفيفة تسبب النسيان.

وجد العلماء أن الذين شملهم الاستطلاع والذين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع هم أقل عرضة للمعاناة من مشاكل في الذاكرة، وفقا لـ"سبوتنيك".

كما أظهرت الدراسة أن النشاط البدني الأسبوعي يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر في المستقبل بنسبة 18%. ونشرت صحيفة "ديلي ميل" نتائج الدراسة.

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