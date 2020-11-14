محمد فراج عن مشاجرته مع خطيبته: "هري مش طبيعي"

علاقات و مجتمع

كشف الفنان محمد فراج، عن حقيقة مشاجرته مع خطيبته في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا أن هذا غير صحيح، وما نُشر عار تماما من الصحية، وما كُتب عن هذه القصة "هري مش طبيعي".

وقال "فراج" في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، إنه وخطيبته كانا سيدخلان معا إلى "الريد كاربيت"، وبسبب السرعة وعدم وجود شيء تضع عليه الهاتف أثناء التصوير، اضطرت إلى إلقائه على الأرض ثم عادت وأخذته بعد التقاط الصور، وذهبا معا.

وأضاف، أن كل ما كتب عن مشاجرتهما، وأنه كان متجهما، وأنها ألقت الهاتف على الأرض بسبب الغضب، أمور عارية تماما من الصحة.

وتحدث فراج عن دوره في فيلم الممر، موضحا أنه التقى مع المخرج شريف عرفة، وطلب منه المشاركة في العمل، ومن فرحته لم ينم لمدة 3 أيام، لأن العمل معه في حد ذاته "نقطة في الـCV".

وأشار إلى أن الدور لم يكن بنفس هذه المساحة على الورق، والمخرج شريف عرفة دائما ما يطور من العمل حتى آخر يوم في الفيلم، ورغم أنه كان خائفا جدا من المسؤولية، إلا أنه لم يُظهر ذلك على الشاشة.

وتابع أنه لأول مرة يؤدي دورا صعيديا، وهذا كان تحدي كبير له، والمسألة لم تكن مجرد أداء دور جيدا، وكان داخله طاقة غير طبيعية، وكانت من أحلى التجارب التي عمل بها في حياته.

وكشف، أنه أصوله صعيدية، واللهجة الصعيدي ليست صعبة عليه، ولكنه لم يمثل أي دور صعيدي من قبل، مشيرا إلى أن الفيلم كان به العديد من اللهجات، مثل الصعيدي، والبحراوي، والنوبي.

وأوضح، أنه في كل دور ينتهي منه يفكر في الدور التالي ويفكر فيه كثيرا، مضيفا: "مبلحقش أفرح كتير".

ولفت إلى أن الموقف الذي ندم عليه، عندما ضاع منه "الباسبور"، وكان في الخارج يصور أحد الأعمال، وهذا تسبب له في العديد من الخسائر فيما بعد.

وخلال الفقرة، قلد "فراج"، كلا من الفنان محمد سعد، في شخصية "اللمبي"، وأيضا الفنان الكبير أمين الهنيدي، كما قام أيضا بتجربة "مرن بؤك" التي اشتهر بأدائها في وقت سابق، كما أشاد بـ"طبيخ" خطيبته، مؤكدا أنها تبتكر في عمل الوصفات.