أنباء عن وفاة أيمن الظواهري متأثرا به.. أسباب وأعراض سرطان الكبد

صحة

نشر بعض الحسابات المنسوبة لتنظيم القاعدة على منصات التواصل الاجتماعي وفاة أيمن الظواهري، قبل شهر، وكشفت مصادر لـ"الوطن" عن تفاصيل الحالة الصحية الأخيرة لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، وإصابته بسرطان في الكبد، وأنه تلقى العلاج على مدار سنوات.

ويبدأ المرض من خلايا الكبد، هو عضو بحجم كرة القدم يستقر في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الحِجاب الحاجز وفوق المعدة.

أعراض سرطان الكبد

ومن أعراض الاصابة بسرطان الكبد، كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

فقدان الوزن دون محاولة القيام بذلك.

فقدان الشهية.

ألم بالجزء العلوي من البطن.

الغثيان والقيء.

الضعف العام والإرهاق.

انتفاخ في البطن.

اصفرار بشرتك وبياض عينيك.

أسباب الإصابة بسرطان الكبد

يبدأ سرطان الكبد عندما تُحدِث خلايا الكبد تغييرًا "طفرات" في حمضها النووي.

الحمض النووي (DNA) داخل الخلية هو المادة التي تمنح الإرشادات الخاصة بكل عملية كيميائية تحدث في الجسم.

تؤدي طفرات الحمض النووي إلى تغييرات في هذه الإرشادات.

ومن نتائج ذلك أن الخلايا قد تبدأ في النمو خارج نطاق السيطرة، وتشكل ورما في نهاية المطاف، أي كتلة من الخلايا السرطانية.

عادةً يكون سبب الإصابة بسرطان الكبد معلومًا، كما يحدث في حالات عدوى التهاب الكبد المزمن. ولكن أحيانًا تحدث الإصابة بسرطان الكبد على الرغم من عدم وجود أمراض كامنة وأسبابها غير الواضحة.

طرق الوقاية من سرطان الكبد

الحفاظ على وزن صحي:

إذا كان وزنك الحالي صحيًّا، فاعمل على الحفاظ عليه عن طريق اختيار نظام غذائي صحي وتدريب معظم أيام الأسبوع.

إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن، فقلِّل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم، وزِدْ كمية التمرينات التي تقوم بها. بهدف فقدان الوزن ببطء.

احصل على تطعيم ضد التهاب الكبد B:

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب الكبد B عن طريق تلقي لقاح التهاب الكبد B. يمكن إعطاء اللقاح لأي شخص تقريبًا، ويشمل ذلك الرُّضَّع وكبار السن والأشخاص ذوي الأجهزة المناعية الضعيفة.

اتَّبِع معايير الوقاية من التهاب الكبد "C":

لا يوجد لقاح لالتهاب الكبد C، ولكن يمكنك تقليل خطر إصابتك به.

لا تمارس الجنس بدون وقاية إذا لم تكن متأكدًا من أن شريكك ليس مصابًا بالتهاب الكبد B أو C، أو مصابًا بأي عَدوى منقولة جنسيًا.

إذا لم تعرف حالة شريكك الصحية، فاستخدم واقيًا ذكريًّا في كل جماع.

قلِّل من خطر الإصابة بالتهاب الكبد "ج" من خلال عدم حقن العقاقير غير المشروعة. لكن إذا لم يكن ذلك خيارًا مطروحًا لك، فتأكَّد من تعقيم كافة الإبر التي تستخدمها ولا تشاركها.

تُعَد أدوات تناول الأدوية الملوَّثة سببًا شائعًا للإصابة بالتهاب الكبد C.