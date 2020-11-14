بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. حبيبة تامر حسني السابقة تزغرط وترقص: أنا فرحانة

علاقات و مجتمع

نشرت البلوجر جليلة، الحبيبة السابقة للفنان تامر حسني، عدة مقاطع فيديو لها، للتعبير عن سعادتها عقب سماعها "خبر سار" على حد قولها، بالتزامن مع إعلان الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها تامر حسني.

وظهرت جليلة، خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر خاصية "أستوري" على موقع "إنستجرام"، بأزياء "أستومك" تجمع بين الأبيض والرمادي، خلال زغاريدها ورقصها على نغمات "الليلة حلو الليلة العيد.. وكل جاي فرحان سعيد"، معلقة: "احتفالات جليلة.. جليلة فرحانة جدا جدا".

وتحدث البلوجر، قائلة: "مساء الجمال.. مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس وأحتفل".

وتابعت: "ربنا يرزقكم ربع فرحتي.. نفسي أبوس سنة 2020، بسبب هذا اليوم السعيد والجميل، ومفيش أغنية أحلى دلوقتي من بشرة خير".

يشار إلى أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل، أعادت نشر بيان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عقب حذفها له منذ ما يقارب الساعة، من "استوري" حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

يشار إلى أن 25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وفي سياق متصل، حذفت بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بالتزامن مع إصدارها بيانا تعلن خلاله انفصالها.

وفي المقابل، لا يزال "حسني" محتفظ بمتابعة زوجته عبر حسابه على"إنستجرام".