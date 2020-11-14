بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام

علاقات و مجتمع

حذفت الفنانة المغربية ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بالتزامن مع إصدارها بيانا تعلن خلاله انفصالها.

وفي المقابل، لا يزال "حسني" محتفظ بمتابعة زوجته عبر حسابه على"إنستجرام".

أعادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نشر بيان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عقب حذفها له منذ ما يقارب الساعة، من "استوري" حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

يشار إلى أن 25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".