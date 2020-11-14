دراسة: الذين يعانون من صعوبات التعلم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ أفادت دراسة لوكالة الصحة العامة في بريطانيا بأن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم هم أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 30 مرة.

وقال الخبراء إن الأشخاص - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا - لديهم معدل وفيات كوفيد يبلغ 36.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ 1.2 لكل 100 ألف في عموم السكان.

وخلصوا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا أكثر عرضة للوفاة بست مرات إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكن هذا يختلف اختلافًا كبيرًا بين الفئات العمرية.

وتقدر المؤسسات الخيرية أن هناك حوالي 1.5 مليون شخص يعانون من صعوبات التعلم في المملكة المتحدة.

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