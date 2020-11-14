قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فتة دجاج بالصلصلة البيضاء، وذلك من خلال طريقة برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل فتة دجاج بالصلصة البيضاء

صدور دجاج

بصل

جزر

كرفس

حبهان

ورق لورا

أرز

عيش محمص

ثوم

زبادي

خل

مرقة

ملح

فلفل أسمر

كزبرة خضراء

طريقة عمل فتة دجاج بالصلصة البيضاء

على النار، يوضع الأرز مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل، ويترك على نار هادئة حتى ينضج

يقطع العيش إلى مكعبات ويقلى في زيت غزير ساخن حتى يحمر

يحمر العيش في الزيت

الصلصة البيضاء

تذوب الزبدة في طاسة على النار مع ثوم مفروم حتى تحمر، ثم تضاف الكريمة اللباني مع الزبادي ويقلب جيدا، ثم يرفع من على النار

تقدم الفتة مع الصلصة البيضاء وتزين برشة من كزبرة خضراء