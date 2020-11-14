الامارات | «بالصدفة».. كارول سماحة أفضل ممثلة في «الإسكندرية السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بالصدفة».. كارول سماحة أفضل ممثلة في «الإسكندرية السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت المغنية اللبنانية كارول سماحة، أول من أمس، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن دورها في فيلم «بالصدفة»، للمخرج باسم خرستو. وتقاسمت معها الجائزة الإسبانية، إيما سواريز، عن دورها في فيلم «نافذة على البحر»، للمخرج ميجيل أنخيل خيمينز، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل للمغربي ربيع جليم، عن دوره في فيلم «اللكمة». وتوج «باري»، للإيراني سيامك اعتمادي، بجائزتَيْ أفضل فيلم وأفضل مخرج، في الدورة الـ36 للمهرجان، التي عقدت في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا. وذهبت جائزة أفضل سيناريو لفيلم «نافذة على البحر»، كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم.

وحصل الفيلم السوري «غيوم داكنة»، من إخراج أيمن زيدان، وبطولة وائل رمضان ولينا حوارنة ورامز عطا الله، على جائزة الإنجاز الفني. وتوج فيلم «اللكمة» للمغربي محمد أمين مونة بجائزة أفضل فيلم عربي، بينما ذهبت جائزة العمل الأول إلى فيلم «مفقود» للبناني بشير أبوزيد.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان، ذهبت جائزة أفضل فيلم إلى «فينسنت قبل الظهيرة» للمخرج الفرنسي جويلوم مانيجو، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «شامل الفواتير»، إخراج الإسباني خافير ماسيبي.

كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم «الشريط» من ألبانيا، وكذلك ببطل الفيلم المغربي «الحبر المطلق»، عز العرب الكغاط.

وحملت دورة المهرجان، هذا العام، اسم الممثل المصري عزت العلايلي.

الفيلم السوري «غيوم داكنة» فاز بجائزة الإنجاز الفني.

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