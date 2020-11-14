الامارات | مايكل أنديرلي يروي تجربته في تحقيق الشهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل أنديرلي يروي تجربته في تحقيق الشهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكاتب الأميركي مايكل أنديرلي، مؤلف روايات الخيال العلمي الحاصل على جوائز عالمية عدة، في جلسة افتراضية أقيمت عن بُعد على منصة «الشارقة تقرأ»، سأل فيها: «ماذا يحدث عندما تجمع بين شغفك بالقراءة ومهارتك بريادة الأعمال، وتقرر أن تكتب كتاباً لتحقق أحد أهدافك التي رسمتها في هذه الحياة؟».

وكشف أنديرلي عن المنهج الفريد في النشر الذاتي الذي اتبعه لتحقيق إنتاجات غزيرة، بدأت بإطلاق باكورة كتب سلسلة «كورثيريان غامبيت» التي تتألف من 21 كتاباً، بعنوان «ديث بيكمز هير» في 2 نوفمبر 2015، ليتبعه بالكتاب الثاني من السلسلة في 11 نوفمبر، والكتاب الثالث في 23 من الشهر ذاته.

وأضاف الكاتب المستقل الذي يصف كتبه بمزيج من الخوارق الطبيعية، والفانتازيا، والأوبرا الفضائية: «خلال 90 يوماً أكملت الأجزاء الخمسة الأولى من السلسلة، لأنني قررت في وقت مبكر أنني أحتاج إلى ثلاثة كتب على الأقل للبدء بالترويج لسلسلة كتبي، والأهم أنني أدركت أن القراء الذين يرغبون في إعطاء الكتاب الجدد فرصة لبيع كتبهم لن يتوقفوا عند قراءة كتاب أو اثنين، بل سيطلبون مزيداً من المحتويات الجديدة».

وأضاف: «أحد أسباب نجاحي الرئيسة هي أنني واصلت الدرب إلى النهاية ونجحت في الوصول إلى الخاتمة المنطقية التي تتمثل بإعطاء القراء ما يرغبونه، كما أن نجاحي يعود إلى جهودي الاستراتيجية في الترويج لأعمالي على منصات التواصل الاجتماعي».

وعندما رفع المعجبون أصواتهم مطالبين بالمزيد من المحتويات في مجال الخيال العلمي، بدأ أنديرلي بالتعاون مع مجموعة من الكتّاب المستقلين، لتأليف كتب جديدة تستكشف عوالم الخيال العلمي والفانتازيا، وأصدرت دار نشره أكثر من 1000 كتاب بالتعاون مع 50 كاتباً.

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