الامارات | #النصف_الحلو.. «لاكوست» و«ناشيونال جيوغرافيك» تحتفيان بالجمال

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «لاكوست» و«ناشيونال جيوغرافيك» تحتفيان بالجمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 نوفمبر 2020

تتعاون «لاكوست» مع قناة «ناشيونال جيوغرافيك» لاطلاق مجموعة كبسولات تضم تصاميم «لاكوست» الخالدة وقطعها المشهورة بالمطبوعات الغنية والفخمة ونقشات الحيوانات. وفكرة هذه المجموعة الحصرية من الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال مستوحاة بالأساس من مشروع National Geographic Photo Ark الواعد، باشراف المصور الحائز جوائز عالمية جويل سارتور. ومن أجل تصميم هذه المجموعة، قامت «لاكوست» بتمشيط كل أرشيف سارتور الحالي الذي يضم أكثر من 10 آلاف و500 صنف حيواني، ثم قررت أخيراً اختيار أربعة حيوانات رئيسة لتسليط الضوء عليها.

وتم اختيارها بالذات لقصصها النابضة وجمالها الاستثنائي والفريد من نوعه: الحمار الوحشي، والضفدع السام الأخضر والأسود المرقط، ومثلثات اليعسوب والفهد. وتنعكس صور هذه الحيوانات الأربعة بنقشات ومطبوعات على المعاطف والقطع المميزة في تلك المجموعة.

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