الامارات | كتب تنصح بمشروعات ناجحة

شكرا لقرائتكم خبر عن كتب تنصح بمشروعات ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرز دور نشر مشاركة في الدورة 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، نخبة من الإصدارات التي تنصح من خلالها رواد الأعمال الجدد باتباع أفضل الخطوات التي تمكنهم من تأسيس مشروعاتهم، والدخول إلى سوق العمل، ومن هذه الكتب تطل مكتبة جرير السعودية على زوارها بكتاب يحمل عنوان «كيف تبدأ مشروعك في ستة أسابيع» للكاتب رواندا أبرامز، الذي يقدم من خلال مؤلفه برنامجاً مفصلاً خطوة بخطوة لتأسيس شركة ناجحة وإدارتها في وقت سريع، وكتاب بعنوان «كيف تنشئ مشروعاً تجارياً وتديره وتحافظ عليه» للمؤلفين جريجوري إف. كيشيل وباتريشيا جانتر كيشيل. وتقدم المجموعة العربية للتدريب والنشر كتاب «الريادة وأسرار الانطلاق في دنيا الأعمال» من تأليف ديفيد جونز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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