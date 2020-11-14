الامارات | ألمانية تبلغ 106 أعوام تهزم «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانية تبلغ 106 أعوام تهزم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعافت امرأة تبلغ من العمر 106 أعوام من مرض «كوفيد-19» في ألمانيا، وفقاً لما ذكرته الشركة التي تدير المستشفى الذي عالجها في بلدة أورانينبورغ خارج برلين، أول من أمس.

وقال كبير الأطباء هارالد بانويتز إن المرأة، التي خرجت من المستشفى الثلاثاء الماضي «تتمتع بحالة عامة جيدة للغاية بالنسبة لكبر سنها، حتى إن جهازها المناعي كان قادراً على محاربة الفيروس بنجاح بدعمنا».

وقبل أيام قليلة، تعافت امرأة تبلغ من العمر 97 عاماً، من ولاية براندنبورغ المحيطة ببرلين، كانت مصابة بفيروس كورونا من مستشفى في برلين. وكانت المرأة قد نقلت من بلدة برناو إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بسكتة دماغية.

وكانت المرأة، البالغة من العمر 106 أعوام، قد نُقلت إلى مستشفى أورانينبورغ بسبب تقلصات في المعدة وإسهال، ولم تكن تعاني مشكلات تنفسية كبيرة. ومع ذلك، أكد الفحص أنها مصابة بمرض «كوفيد-» الناجم عن الفيروس، وعُزلت على الفور.

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