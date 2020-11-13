بعد حذفه.. بسمة بوسيل تنشر بيان الانفصال عن تامر حسني مرة أخرى: هنتطلق

علاقات و مجتمع

أعادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نشر بيان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عقب حذفها له منذ ما يقارب الساعة، من "استوري" حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

تامر حسني: ألف سلامة طريقك وردي

يأتي ذلك بعد نشر الفنان تامر حسني، مقطع من أغنيته الجديدة "كرهتني في الحب"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

يتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره على "فيس بوك": "قدمتلك السبت وعمري ما شوفت الحد ولا الاتنين.. هتعب نفسي معاك ليه يعني.. ما أشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين.. آه ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عمري ووقتي.. يلا كفاية بقى وألوهات".

بمجرد نشره "كرهتيني في الحب"، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات: "واضح أوي إنك بتقولها لبسمة مراتك"، و"إزاي كرهت الحب بعد القصة اللي بينكم"، و"أنتم بقالكم كام يوم بتظهروا مع بعض، واحتفلتوا بعيد ميلادكم، وكنت في منتهى الرومانسية، إيه وصلكم لكرهتيني في الحب".

يشار إلى أن 25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".