بعد أنباء وفاته.. أشهر زوجات أيمن الظواهري مصرية من أسرة صعيدية

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حياة مليئة بالنساء والزوجات، عاشها القيادي الإرهابي أيمن الظواهري، خليفة الإرهابي أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، من بينهن سيدة مصرية مطلقة، قاسمته العمل في العمليات المتطرفة، التي أرهبت الكثيرين، وأودت بحياة آخرين دون ذنب، لتكون شريكته في الأعمال الإجرامية التي خاضها طوال تاريخه.

من هى أشهر زوجة للإرهابي أيمن الظواهري

فيما يلي أبرز المعلومات عن أشهر زوجات القيادي الإرهابي أيمن الظواهري، بالتزامن مع أنباء رحيله، وفقًا لموقع "العربية":

1- تدعى أميمة حسن أحمد محمد حسن.

2- مصرية مولودة في إحدى محافظات الصعيد.

3- كُنيتها في الجماعات الإسلامية "أم خالد".

4- ألقي القبض عليها في أغسطس 2019، على يد قوات الأمن الباكستانية، عقب عام من هروبها من تهم خاصة بأعمال التطرف والإرهاب.

5- كان والدها من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدين من ألبانيا".

6- لديها شقيقان ينتميان لجماعات إسلامية مسلحة في مصر.

7- أحد شقيقيها حكم عليه بالإعدام بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدين من أفغانستان" من عام 1992 ونفذ فيه الحكم.

8- سبق لها الزواج من قيادي في تنظيم الجهاد، يدعى طارق أنور، وقتل في أفغانستان عام 2001.

صفحات منسوبة لـ"القاعدة" تعلن وفاة أيمن الظواهري

وتحدثت عناصر جهادية، على صلة بتنظيم القاعدة من خلال نشر تدوينات، على منصات التواصل الإجتماعي، عن لوفاة أيمن الظواهري، قبل شهر وأرجعت الوفاة لأسباب طبيعية.

ورصدت الحكومة الأمريكية مكافأة تقدر بـ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى القبض على الرجل الأول لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأيمن محمد ربيع الظواهري، ولد في 19 يونيو عام 1951م، وهو زعيم تنظيم القاعدة خلفاً لأسامة بن لادن، بعد ما كان ثاني أبرز قيادي في منظمة القاعدة المتطرفة، والتي تصنفها معظم دول العالم كمنظمة إرهابية من بعد أسامة بن لادن، وهو زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي العسكري المحظور في مصر.

وعمل الظواهري كجراح، تخصص جراحة عامة، وشارك في تأسيس جماعة الجهاد المصرية، ويعتقد بعض الخبراء أنه من العناصر الأساسية التي تقف وراء هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت برجي التجارة العالمييين في الولايات المتحدة عام 2001 م.