لمريض السكر.. 6 فواكه شتوية يمكنك تناولها باعتدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري هو حالة صحية خطيرة تنتج عن نقص إنتاج الأنسولين في الجسم، يجعل من الصعب معالجة الجلوكوز بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في مستوى السكر في الدم.

وهناك العديد من الأطعمة المحظورة من النظام الغذائي لمرض السكري، ولكن مع اقتراب فصل الشتاء، تعتبر بعض الفاكهة رائعة لهم، ويجب تناولها باعتدال في النظام الغذائي، وفق ما جاء في موقع "food.ndtv".

1- البرتقال:

تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يعتبر من مضادات الأكسدة القوية.

وهو غني أيضا بالألياف التي يمكن أن تساعد في ضبط مستوى ضغط الدم وسكر الدم إلى المستوى الأمثل.

2- الكمثرى:

تساعد على ضبط مؤشر نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أن قشرتها ذات قيمة غذائية كبيرة ومفيدة بشكل خاص في معالجة ارتفاع نسبة السكر، لذلك تناولها بأكملها.

3- الجوافة:

هذه الفاكهة لها خصائص غذائية رائعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفضة في الصوديوم، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف وفيتامين ج، لذلك تعد من أفضل الاختيارات النظام غذائي الخاص بمرض السكري.

4- الكيوي:

مليئة بخصائص المضادات الحيوية والمضادة للالتهابات، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، مما يجعلها إضافة مثالية لنظامك الغذائي.

5- التفاح:

يحتوي على نوع خاص من مضادات الأكسدة يسمى الأنثوسيانين الذي يمكن أن يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، والتحقق من مستواه من خلال تحسين التوازن الأيضي في الجسم.

6- العنب:

من الفاكهة المفيدة التي تساعد على إدارة نسبة السكر في الدم، ويحتوي أيضا على مادة كيميائية نباتية تسمى ريسفيراترول، والتي تساعد في تحسين قدرة الجسم على إفراز الأنسولين.

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