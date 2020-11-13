جميلة عوض تلفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - لفتت الممثلة المصرية جميلة عوض الأنظار إليها بقوة بعد عرض أعمالها التلفزيونية وأفلام السينما الخاصة بها، كما حرصت على لفت الأنظار بتألقها بأزياء مميزة مناسبة لقوامها وعمرها، وذلك من خلال حساباتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو المناسبات الفنية في مصر، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة إطلالات؛ لتستوحي منها بعض الأفكار لمناسباتك المختلفة.



أبرز إطلالات جميلة عوض على السجادة الحمراء

جميلة عوض على السجادة الحمراء



تفضل الكثيرات من الفنانات، بما فيهن جميلة عوض، الاعتماد على خيارات الأزياء العصرية بالأسلوب المواكب لخطوط الموضة في المناسبات والحفلات المختلفة، ومن وحي جميلة عوض جمعنا لكُنَّ أبرز إطلالاتها على السجادة الحمراء؛ حيث أطلت مؤخرًا بجمبسوت قصير باللون الزهري المصمم بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، وزينت مظهرها بعقد فضي مميز، إلى جانب تسريحة الشعر المنسدل وطلاء الشفاه اللامع، وفي إطلالة أخرى تأنقت بفستان أحمر مصمم بقَصَّة طويلة وأخرى قصيرة، وزُين بالجليتر اللامع، مع فتحة جانبية في البطن لخيار مرح وعصري، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المجعد مع الإكسسوارات الفضية الضخمة لمظهر شبابي أنيق، كما ظهرت بفستان أزرق قصير مزين بالترتر مع إكسسوارات ذهبية مصممة بأسلوب عصري، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج البرونزي مع تسريحة الشعر المنسدل.

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تنسيقات البنطلونات الطويلة والواسعة

البنطلونات الطويلة والواسعة



برزت صيحة البنطلونات الواسعة والطويلة بشكل كبير في هذا العام، ولأن جميلة عوض اعتمدت هذه الصيحة بأكثر من إطلالة فقد جمعنا لكِ أبرزها، حيث نسقت بنطالًا كحليًّا طويلًا مع "صديري" رسمي باللون الكحلي، وتزينت بحقيبة سوداء وقلادة ذهبية طويلة، وارتدت في الإطلالة الثانية قميصًا أبيض مفتوحًا مع بلوزة قصيرة بيضاء وبنطال طويل باللون البيج مصمم بالجليتر البني والكحلي ليمنحها إطلالة مميزة، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي لخيار أنيق ومناسب للشابات.

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خيارات اللون الأسود من جميلة عوض

خيارات اللون الأسود



تفضِّل الكثيرات من النساء اعتمادَ اللون الأسود في الأزياء، حيث يمنح مظهرهن الفخامة والرقي بالإضافة إلى إخفاء عيوب الجسم، ومنحهن إطلالة نحيلة، لذا اختارت جميلة عوض في إحدى إطلالاتها فستانًا طويلًا أسود مصممًا بخصر ضيق ومزينًا بدوائر سوداء مع حذاء بوت أصفر وحقيبة بيضاء مزينة بالذهبي، وفي هذه الإطلالة سرحت شعرها بطريقة مموجة مع مكياج بني ناعم، وفي الإطلالة الثانية تألقت بفستان أسود طويل مصمم بفتحات جانبية، وزُيِّنَ بأكتاف مكشوفة، وأكملت مظهرها بحقيبة بيضاء للخصر وحذاء بوت أسود، وسرَّحت شعرها بطريقة منسدلة لخيار ناعم ومميز.

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