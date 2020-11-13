إطلالات متنوعة من وحي إنجي المقدم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تعتمد الممثلة والمذيعة المصرية إنجي المقدم على خيارات الأزياء المتنوعة والمتناسبة مع قوامها وشخصيتها وعمرها، ولتعدُّد خياراتها بالأزياء التي تشارك بها جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي نقدِّم لكِ -عزيزتي- أكثر من عشرة إطلالات مميزة يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا لأناقتك.



إطلالات إنجي المقدم بالفساتين اللامعة



برزت صيحة الأزياء اللامعة في عام ٢٠٢٠ بشكل كبير، ولاتباع موضة هذا العام تأنقت إنجي المقدم بفستان طويل مصمم بمثلثات من الخطوط اللامعة باللون الفضي إلى جانب القماش الشفاف، وزينت مظهرها بإكسسوارات فضية وتسريحة الريترو مع طلاء الشفاه الداكن لمنحها إطلالة مُفعمة بالأنوثة، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ فستانًا طويلًا مصممًا بقماش منقوش باللون الأبيض في الصدر ومصممًا من الأسفل بقَصَّة الحورية اللامعة مع الفتحة الجانبية الواسعة، لتمنحها مظهرًا جذابًا ومفعمًا بالأنوثة، ولجأت لتكمل جمالها إلى تسريحة الويفي المنسدلة مع المكياج البرونزي، وتزينت في الإطلالة الثالثة بفستان فضي من الترتر المصمم بأكمام طويلة وقصة ناعمة، واعتمدت تسريحة الويفي لإطلالة أنثوية ناعمة، واختارت في مظهرها الرابع فستانًا قصيرًا مصممًا بكم واحد مرفوع الأكتاف، ولجأت لتسريحة الشعر المربوط مع الإكسسورات الفضية، وتجملت في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام بفستان قصير مزين بخطوط لامعة معوجة وبقماش شفاف في المنتصف، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض، واعتمدت الشعر المموج مع المكياج الحيادي لتكمل جمالها.

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تنسيقات التنورة القصيرة بأسلوب إنجي المقدم

تنسيقات التنورة القصيرة بأسلوب إنجي المقدم



تفضل إنجي المقدم الظهور بالتنورة القصيرة في خياراتها العملية، لذا أطلت بتنورة وبلوزة ملونين بالأسود مع النقوش الفضية البسيطة، وأكملت مظهرها بحذاء بوت أسود طويل وقبعة سوداء مناسبة للخريف، وظهرت في إطلالة أخرى بتنورة رمادية قصيرة مع بلوزة سوداء مكشوفة البطن وحذاء رياضي أبيض لخيار حيادي ناعم.

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خيارات التنورة الطويلة من إنجي المقدم

خيارات التنورة الطويلة من إنجي المقدم



شاهدنا التنانير الصيفية الطويلة بشكل كبير في هذا الموسم، وعن إنجي المقدم فقد اتبعت هذه الصيحة بتنسيق تنورة سوداء طويلة مصممة بفتحة جانبية مع بلوزة قصيرة سوداء، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية لزي فاخر، وظهرت في أحد المهرجانات المصرية بتنورة وبلوزة باللون البرتقالي المطبع بالزهور البيضاء مع إكسسوارات بيضاء لإطلالة صيفية مذهلة.

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موديلات فساتين بألوان حيادية مستوحاة من إنجي المقدم

موديلات فساتين بألوان حيادية مستوحاة من إنجي المقدم



إن كنتِ من مُحِبَّات موديلات الفساتين الكلاسيكية ذات الألوان الحيادية، فقد تألقت إنجي المقدم بفستان أبيض قصير مصمم بخيوط خفيفة متدلية في منطقة الصدر مع حذاء شفاف لزي بسيط وناعم، ولإخفاء عيوب الجسم اعتمدت عدة فساتين سوداء أحدها صُمِّم بقصة قصيرة من قماش الساتان المزين بحزام للخصر مع تسريحة الويفي لخيار بسيط مناسب لكل النساء، أما للمناسبات فقد ارتدَتْ فستانًا من الجلد الضيق المصمم بفتحة جانبية ونفشة ناعمة ليمنحك مظهرًا جذابًا.