كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تتمتع الدكتورة خلود برشاقة لا مثيل لها، ولا يعود الفضل في ذلك إلى اتباعها حمية غذائية معينة، بل لأنها تدرك جيداً ماذا تلبس، وكيف تبرز مفاتنها. فالدكتورة خلود تركز في أزيائها على الأزياء الفضفاضة، التي تخفي كل عيوب الجسم وتبرزه بأفضل حلله، لذا تعرفي إلى أبرز اختيارات الدكتورة خلود.

خطوات الدكتورة خلود لإطلالة أنحف

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التصاميم الفضفاضة سرّ تألق الدكتورة خلود

تصاميم مريحة وعصرية



تعتبر الدكتورة خلود من مناصرات هذه الصيحة؛ لأنها من أبرز صيحات عالم الموضة بالدرجة الأولى ولأنها تعكس عليها راحةً لا مثيل لها. فهذه القصة لا تقيد من ترتديها وتمنحها حرية في التنقل، هذا فضلاً عن أنها تخفي عيوب الجسم والزوائد الموجودة فيه. هذا لا يعني أن الدكتورة خلود لديها عيوب في جسمها، بل على العكس، لكنها تحب أن تريح نفسها في مختلف الإطلالات.

خطوات الدكتورة خلود لإطلالة أنحف



إجماع المصممين عليها



برزت هذه الصيحة الجميلة والمريحة لدى عدد كبير من الدور العالمية، أمثال مايكل كورس Michael Kors، وألكسندر وانغ Alexander Wang، وكلوي Chloe، وتوري بورشTory Burch ، وماكس مارا Max Mara، وغيرها كثر... إذ يبدو أن هناك إجماعاً عليها من قبل الدور العالمية والمصممين. طبعاً كل دار قدمتها وفقاً لتصورها الخاص، وبشكل يحاكي شخصية امرأتها.

والجدير بالذكر أن هذه الصيحة ليست بجديدة على ساحة الموضة، بل فرضت نفسها من مواسم عديدة، وكان لها مكانة كبيرة لدى المصممين، ولا تزال مستمرة حتى موسمنا هذا.

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خطوات الدكتورة خلود لإطلالة أنحف



نصائح لارتداء هذه الصيحة



إن ارتداء هذه الصيحة له معايير وقواعد خاصة، لذا ارتديها على الأصول من خلال النصائح التالية:

- اعتمدي موضة الـ Oversize on Oversize؛ أي لوك كامل بالتصاميم الفضفاضة؛ إذ سيعكس ذلك إطلالة عصرية على أسلوبك.

- لا تكثري من التفاصيل في إطلالتك؛ لكي لا تشتتي النظر عن هذه الصيحة الجميلة التي تعتمدينها.

- ارتداء البلوفر الفضفاض مع التنورة أصبح من صيحات الموضة الرائجة جداً على الساحة، وسيضمن لك إطلالة خريفية وشتوية مميزة.

- نسقي مع السروال الفضفاض بلوزات ذات رقبة واسعة مع إضافة سكارف طويل على الرقبة.

- ارتدي السويت بانتس ذا اللمعة أو الجليتر مع أحذية ذات الكعب العالي.

- مع السراويل الجلدية، ارتدي بلوزات حريرية فضفاضة وأضيفي قلادات مميزة.

- اختاري البلوزة الواسعة مع السراويل المختلفة والمزخرفة بإضافات؛ كالشراشيب والدانتيل والتطريزات الملونة.

- أضيفي لمسة من الإكسسوارات الناعمة إلى هذه الموضة؛ لكي تحصلي على لوك عصري جميل.

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