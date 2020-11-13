صيحات النظارات الشمسية للخريف من وحي الفاشينيتسا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - مع بداية كل موسم، لا شك أنك تبحثين عن النظارات اللافتة غير العادية لتضيفيها الى مجموعتك الأنيقة. ولـ خريف 2020، بمتنال يديك الكثير من الصيحات اللافتة التي ستسقطب الأنظار اليك على الفور من هذه الأكسسوارات. فكيف تختارين نظارات شمسية مميزة وعلى الموضة لتتألقي بها في العام الجديد؟ تعرفي معنا على أجمل الصيحات وأكثرها جاذبية والتي بدأت الفاشينيستا العربيات بمواكبتها منذ أسابيع!

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النظارات الكبيرة

عهود العنيزي



هذه الستايلات حتماً ستكون محط الأنظار في لوكك. نعني هنا تلك ذات الحجم الكبير الذي يغطي كامل منطقة العينين التي شكلت عودة قوية هذا الموسم وقد رأينا الكثير من المؤثرات يتألقن بها بتصاميم تخطف الأنفاس.











عدسات المرايا

رانيا فواز



يبدو أن هذه الصيحة لن تزول في أي وقت قريباً. على مدى موسمين الآن، هي من الصيحات الأكثر روجاً وشعبيتها مستمرة حتى ربيع 2021 أيضاً رأينا كل الأشكال منها من مختلف الماركات العالمية.



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النظارات المرصعة

لينا قزيز



الترصيعات البسيطة والقوية كلاهما على الموضة راهناً. رأينا ترصيعات على شكل كريستالات وأخرى بتفاصيل معدنية ناعمة لافتة للغاية أيضاً بإطارات دائرية كانت رائجة للغاية الموسم الماضي، ولكن الإطارات المستطيلةرائجة للغاية اللآن بكافة الأحجام والألوان والتفاصيل. اختاري مع هذه النظارات عدسات متماشية مع لون الإطارات أو متناقضة وبكل الأحوال ستكون من أساسات لوكك.







عودة إطارات عيون القطة

حنين الصيفي



الإطارات على شكل عيون القطط خفت وهجها قليلاً ولكنها لم تزل، وها هي تعود بقوة مع خريف 2020 وهي تكاد تلائم كل أشكال الوجه وتبدو لافتة في كل المواسم، وبالتالي فهي استثمار مثالي لأموالك!

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