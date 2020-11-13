تنسيق التنورة للمحجبات من عُلا عبد الحميد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - على الرغم من تنوع إطلالات البلوجر ومدونة الموضة عُلا عبد الحميد بخيارات أزيائها المحتشمة، ولكننا لاحظنا كثرة اختيارها للتنورات المحتشمة بالأسلوب المناسب للمحجبات، ومواكب لألوان صيحات الموضة في كل موسم، لذا رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة تنسيقات بالتنورة؛ لتستوحين منها بعض الأفكار.





تنسيقات التنورة البيليسيه بأسلوب عُلا عبد الحميد

تنسيقات التنورة البيليسيه



التنورة البيليسيه أصبحت من القطع الأساسية في خزانة كل محجبة؛ وهذا نظرًا لكونها عملية وتناسب المحجبات، ويمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، ولرواجها الكبير في الفترات الحالية تأنقت عُلا عبد الحميد بتنورة بيليسيه سوداء مع قميص رمادي مزين بياقة بيضاء، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية وحجاب وحذاء باللون الأسود، وكسرت رتابة الإطلالة بحقيبة برتقالية مصممة بأسلوب عصري لتواكب موضة شتاء ٢٠٢١، وارْتَدَتْ في إطلالة خريفية تنورة بيليسيه باللون البيج مع قميص بدرجة فاتحة من البني وبلوزة بنية منقطة بالأسود، وأكملت مظهرها بحزام عريض للخصر من الجلد البني وحذاء بتصميم مشابه، وفي إطلالة عملية بسيطة وخافية لعيوب الجسم ظهرت بتنورة بيليسيه زرقاء مع بلوزة كحلية مصممة بحزام محدد للخصر وأكمام مفرغة، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأبيض، كما أطلت بتنورة بيليسيه سوداء مع قميص زهري برسومات كرتونية وحذاء أصفر لخيار شبابي عصري، ونسقت في إطلالة بسيطة تنورة بيليسيه بدرجة الباستيل البنفسجي مع قميص أبيض بأكمام منفوخة، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالأخضر والبنفسجي والأبيض لزي مميز.

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إطلالات التنورة المستقيمة للمحجبات

إطلالات التنورة المستقيمة



لا يتجاهل المصممون المشهورون وبيوت الموضة تصميمات التنورات المستقيمة، حيث تُعَدُّ قطعة كلاسيكية لا يمكن استبدالها في خزانة كل فتاة. وللمحجبات، يمكننا أن نلهمكن بعض الخيارات من عُلا عبد الحميد، حيث نسقت تنورة بيضاء مع بلوزة سماوية مطبعة بالأزرق والزهري وحجاب وحقيبة باللون الأبيض لخيار ربيعي مميز، واختارت في الإطلالة الثانية تنورة وقميصًا باللون الأبيض مع تيشيرت زهري مطبع برسوم كرتونية وحذاء وقبعة باللون الزهري لزي عصري مناسب للشابات، كما تألقت بتنورة سوداء مع قميص أبيض ومعطف زهري طويل، وأكملت مظهرها بحجاب وقبعة باللون الزهري لإطلالة بحر محتشمة، وظهرت في إطلالة عملية بتنورة زهرية مع قميص أبيض مزين ببلوزة قصيرة من الكاروهات الرمادية لخيار أنيق ومميز.

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خيارات التنورة ذات الأزرار الأمامية من عُلا عبد الحميد

التنورة ذات الأزرار الأمامية



التنورة ذات الأزرار الأمامية من أبرز الصيحات الرائجة في عام ٢٠٢٠، وتُعَدُّ من أفضل التنورات المناسبة لذوات القامة القصيرة، لذا ارتدت عُلا عبد الحميد تنورة بدرجة المشمشي الفاتح مع قميص أبيض مزين بمطاط ونقوش بيضاء صغيرة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء، وظهرت في الإطلالة الثانية بتنورة بيضاء بأزرار ناعمة مع بلوزة زيتية مصممة بأسلوب عملي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيج، كما أطلت بتنورة بدرجة فاتحة من البني المزين بأزرار بنية مع بلوزة بنفسجية مصممة بأزرار وطيات قماشية بسيطة، وأكملت مظهرها بحجاب وحقيبة باللون السماوي الفاتح لخيار عملي بسيط.