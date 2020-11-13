عبايات خليجية من المخمل لشتاء ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - الكثيرات من المحجبات يواجهن مشكلة ارتداء العبايات في فصل الشتاء، وذلك يعود إلى أقمشة العباية الخفيفة، وعدم تنسيقها بالشكل المطلوب للحصول على مظهر دافئ وأنيق، لذا ننصحك -عزيزتي- باعتماد عبايات المخمل لشتاء ٢٠٢١؛ وذلك لرَوَاجِها وأناقتها.

تنسيقات عباية المخمل



على الرغم من أناقة عباية المخمل وتميزها بالقماش الدافئ الذي يوفِّر الأناقة، فإنها قد لا توفِّر الدفء المطلوب في الشتاء القارص، لذا يمكنك تنسيقها مع بنطال الجينز؛ لتجمعي به بين خطوط الموضة والدفء، وإن كنت لا تحبِّذين ارتداء العبايات المفتوحة، فهنا يجب عليك ارتداء بنطلون ضيق من الصوف، وحينها ستشعرين حقًّا بالدفء الذي تبحثين عنه، كما يمكنك اعتماده مع أحذية البوت وإكسسوارات الرقبة؛ لأن لهما دورًا كبيرًا في أناقتك وتدفئتك. ومن أبرز التنسيقات التي جمعناها لكِ اليوم، يمكنك الظهور بعباية باللون الأسود المزين بخطوط ذهبية نحيلة لمظهر فاخر وأنيق، وإن كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر جاذبية ومرحًا فارتدي عباية المخمل المطبعة بألوانك المفضلة كالزهري والأبيض مع حجاب بدرجة داكنة من لون العباية، وأكملي إكسسوارات الإطلالة بألوان حيادية أخرى لتحصلي على إطلالة جذابة، ولتواكبي موضة الشتاء التي تبرز في كل عام تأنقي بعباية المخمل المصممة باللون الأحمر البرغندي والمطبعة بالزهور السوداء المزينة بفصوص فضية في المنتصف؛ لتمنحك إطلالة مبهرة وجذابة تناسب موضة شتاء كل عام، ولزي فاخر ارتدي عباية سوداء مزينة من الأطراف بخيوط سوداء وتطريزات لامعة.

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نصائح عبايات المخمل



يمنحك قماش المخمل الكثير من الدفء، بالإضافة إلى الرقي والأناقة، وتمتاز عبايات المخمل بأنها تدوم طويلًا إذا تمّ الحفاظ عليها بالطرق المناسبة، ولكن تجنبي ارتداءها مع القطع المصنوعة من الفرو؛ حيث إن قماش المخمل يلتصق به أي نوع من الغبار أو الشعر، ويجب دائمًا قلب العباية المخملية إلى جهتها الداخلية قبل عملية الغسيل، ولا تضعي العباية كثيرًا في الشمس لتجفَّ حتى لا تبهت، وتجنبي استعمال ملقط الغسيل حتى لا يؤثر عليها، واحرصي خلال عملية الكَيِّ على قلب العباية إلى الجهة الداخلية ووضع منشفة سميكة عليها عند كَيِّهَا لحساسية القماش.