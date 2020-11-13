فساتين جينز للمحجبات موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - هناك العديد من الخيارات لفساتين الجينز التي تتوفر في المحال التجارية، حيث بَرَزَتْ صيحتها بشكل كبير في عام ٢٠٢١، ومن بين أبرز التصميمات استوحينا للمحجبات عدة خيارات محتشمة لفساتين جينز يمكنهن اعتمادها في مشاويرهن للعام القادم.

تابعي المزيد:موديلات فساتين جينز قصيرة لإطلالاتك هذا الصيف

تصميمات فساتين الجينز للمحجبات





7



فساتين الجينز من أنواع الأزياء التي تتمتع بشهرة كبيرة بين الفتيات، وربما تُعد من الأقمشة الأكثر استخدامًا في العالم، وهي من التصميمات الأكثر شيوعًا بين الشابات، ولأنها من أكثر صيحات الموضة رواجًا في بداية العام القادم، نلهمك -عزيزتي- بعض الموديلات التي يمكنك التأنق بها. إن كنتِ من هواة الفساتين الرسمية في مشاويرك المختلفة، فيمكنك ارتداء فستان من الجينز المصمم بأزرار من المنتصف مع جيوب في الجزء العلوي وياقة رسمية، وأكملي هذه الإطلالة بحجاب وحذاء بلون حيادي كالأبيض وحزام من الجلد البني للخصر، أو اختاري فستان الجينز الأسود بذات الصيحة مع أزرار فضية، وأكملي حجابك والحزام باللون البني لخيار ناعم ومميز، ولإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية اختاري فستانًا واسعًا من الجينز الأزرق المصمم بقصة محتشمة والمطرز في الجزء العلوي بالزهور البنية مع حجاب بذات لون الزهور لخيار أحادي ناعم، ولإطلالة أكثر شبابية ومرحًا ارتدي فستان الجينز بإحدى درجاته المفضلة لك مع حزام من الجينز للخصر، وزيني الأكمام بالزهور المختلفة، ونذكِّرك بأن اللون الأبيض من أكثر الألوان تناسبًا وأناقة مع الجينز، كما يمكنك تنسيق فستان واسع من الجينز المزين بأكمام منفوخة والمطرز بخط عريض من الزهور في الخصر ومن الأسفل، لتحصلي على إطلالة مذهلة ومناسبة للشابات، أو تألقي بفستان أزرق ذي مطاط وحزام للخصر، مع تطريز مميز بالجينز في الجزء العلوي، ولإطلالة مناسبة لكل النساء اخترنا لكِ فستانًا من الجينز الواسع المطبع بالزهور الصغيرة البيضاء والمزين بمطاطات مختلفة مع حزام من الجينز للخصر، وبه أزرار من المنتصف، ويمكنك اختيار إكسسوارات هذه الإطلالة بأحد ألوانك المفضلة أو الألوان المتماشية مع خطوط الموضة لتحصلي على إطلالة مبهرة.