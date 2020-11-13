مكياجك وتسريحات شعرك على طريقة شهد الخطاب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تعتمد مقدمة البرامج ومدونة الموضة شهد الخطاب، الكثير من الخيارات العصرية والمتنوعة في إطلالاتها اليومية، وهي معروفة بأسلوبها الشبابي ومظهرها الأنثوي وملامح وجهها الناعمة التي تبرزها بمكياج بسيط، فهي بعيدة كل البعد عن المبالغة وألوان المكياج الصارخة. وكما مكياجها كذلك الأمر بالنسبة الى تسريحات الشعر التي تعتمدها، والتي تطغى عليها الأناقة والرقي والبساطة في الوقت نفسه. لذلك، بإمكانك أن تستوحي إطلالتك من مكياج وتسريحات شعر شهد الخطاب لتكون مفعمة بالجمال والأنوثة.



مكياج زهري ناعم

مكياج زهري



يعد المكياج الزهري من أجمل أساليب المكياج المناسبة لكافة الأوقات والمواسم، كونه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويوفر للمرأة مظهراً أنثوياً مشرقاً. وتفضله شهد الخطاب ناعماً وبسيطاً، بحيث يعتمد على تظليل كامل العين بظلال العيون الزهرية الناعمة، لا سيما عند خطي الرموش العلوية والسفلية، مع رسمة الأيلاينر الناعم والمجنح قليلاً الى خارج العين، الى جانب الرموش الطويلة والكثيفة، مما يمنحها عينين أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، مع اعتماد الروج الزهري المات لإبراز شفتيها. كذلك تلجأ شهد الخطاب الى الهايلايتر والكونتور الواضح لإبراز مكامن الجمال في وجهها وإخفاء ما لا تحبه في وجهها، مع البلاش الزهري على عظمة الخدين.

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مكياج نيود هادئ

مكياج هادئ من شهد الخطاب



إذا كنت ترغبين في مكياج يومي سريع بتدرجات النيود القريبة الى لون البشرة، استوحيه من شهد الخطاب، وبإمكانك تطبيقه خلال دقائق معدودة، بحيث تقومين بتطبيق ظل العين النيود الداكن على الجفن العلوي الثابت والمتحرك وصولاً الى حدود الحاجبين، ومن ثم تمررين الظل نفسه على خط الرمش العلوي. بعدها، ارسمي خط أيلاينر ناعماً يمتد من وسط الجفن العلوي وحتى خارج العين. كذلك، استخدمي الروج النيود المائل الى الوردي، ولمسة من البلاش الوردي على عظمة الخدين.

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تسريحات شعر شهد الخطاب

مكياج وتسريحات شعر شهد الخطاب



تتميز مدونة الموضة شهد الخطاب بشعرها الطويل، الحيوي واللامع، فتبرز جماله من خلال تسريحات الشعر المنسدلة الناعمة، خصوصاً تسريحة الويفي ذات التموجات العريضة أو الطبيعية مع الفرق النصفي أحياناً والفرق الجانبي أحياناً أخرى، إضافة الى تسريحة الشعر المستقيم المنسدلة على الظهر والكتفين. علماً أن شهد الخطاب تحولت من الشعر الداكن الى الشعر ذي اللون الفاتح الذي يتناغم مع لون بشرتها.

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