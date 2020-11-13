طريقة عمل مكعبات الشاي الأخضر المُثَلَّجَة للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - يُعَدُّ الشاي الأخضر من أفضل المواد المستخدمة للعناية بالبشرة؛ وذلك لمساهمته في تعزيز صحة الوجه والبشرة وعلاج مشاكلها، ويمكن استخدامه بعدة طرق، منها مكعبات الشاي الأخضر المثلجة، وذلك لما يحتويه من إنزيمات مفيدة ومواد كيميائية نباتية وأحماض أمينية، لذا نعرفك اليوم على فوائده وطرق عمله.



طريقة عمل مكعبات الشاي الأخضر وطريقة استخدامه

مكعبات الشاي الأخضر



لصنع مكعبات الشاي الأخضر الخاصة بالبشرة، قومي بعمل كوب أو أكثر من الشاي الأخضر التقليدي، ثم قومي بسَكْبِ مغلي الشاي الأخضر في مكعبات التبريد، وضعيها في الفريزر، ويمكنك دمجها مع زيت اللوز الحلو أو ماء الورد للحصول على نتيجة أفضل، وسيعمل الشاي الأخضر -وهو مضادّ الأكسدة المعروف- على التخفيف من الهالات السوداء، فيما يعمل الثلج على تنشيط الدورة الدمويّة في هذه المنطقة، أمّا زيت اللّوز الحلو فيرطّب البشرة ويقيها من علامات التقدّم في السنّ، إضافة للتخفيف من البقع الداكنة، ولاستخدامه قومي بغسل وجهك بمنظِّف خفيف وماء فاتر، وجففيه ثم افركي مكعبات الشاي الأخضر في كامل الوجه، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر، وضعي مرطبًا للحصول على نتائج معزّزة.

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أبرز فوائد مكعبات الشاي الأخضر للوجه

فوائد مكعبات الشاي الأخضر للوجه



تعمل مكعبات الشاي الأخضر على علاج الكثير من مشاكل البشرة أو تخفيفها، ومن أبرز فوائدها تجديد خلايا البشرة وجعلها مشرقة ومنعشة، وتساعد على التخلص من الهالات، كما يمكنك استخدامها في الصباح؛ حيث تعمل على تجديد خلايا البشرة وجعلها مشرقة، إضافة إلى التخلص من انتفاخ الوجه عند الاستيقاظ من النوم وإزالة أثر العيون المنتفخة، وذلك لوجود مضادات الأكسدة في هذه المكعبات الثلجية، كما يعمل التدليك بمكعبات الشاي على زيادة نشاط الدورة الدموية، وجعل البشرة مُشرقة وتنظِّف مكعبات الشاي البشرة وتجعلها خالية من الزيوت والأوساخ، وتعالج حب الشباب والعديد من المشاكل الأخرى.

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