النيلة والكركم خلطات طبيعية ستغنيك عن المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - إذا كنت لا ترغبين في استخدام مستحضرات المكياج وفي الوقت نفسه تريدين الحصول على وجه مشرق ومتوهج وخال من الشوائب والعيوب، كما لو أنك قمت بتطبيق المكياج، فإننا نرصد لك في هذا المقال أفضل خلطة طبيعية تغنيك عن المكياج، بمكونين فقط هما النيلة والكركم.



فوائد النيلة للبشرة



تساهم النيلة في التخلص من العديد من شوائب وعيوب البشرة، بما فيها حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء والكلف والتصبغات والبقع الداكنة واسوداد البشرة... وهي تُعتبر منظفاً فعالاً للبشرة، حيث تزيل الزيوت الزائدة عن سطح البشرة وتخلصها من الغبار والأتربة. إضافة الى ذلك، تعمل النيلة على ترطيب وتنعيم البشرة ومعالجة جفافها، فتمنحها ملمساً مخملياً ناعماً كالحرير. هذا، وتساعد النيلة في شد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يمنحك بشرة شابة ومتألقة وخالية من العيوب.

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فوائد الكركم للبشرة



يحتوي الكركم على الكركمين الذي يقلل من إنتاج الميلامين، وهي مادة صبغية بروتينة تسبب اسوداد البشرة عند زيادة إفرازها، إضافة الى ظهور البقع الداكنة والتصبغات. كما يتميز الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا، التي تقلل من ظهور حب الشباب والندبات الناتجة منه، فضلاً عن أنه يوحد لون البشرة ويعمل على تفتيحها. كذلك، يتميز الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من الخلايا الحرة. هذا ويحتوي الكركم على الفيتامين سي الذي يساعد في تبييض البشرة، وفي بناء الكولاجين والحفاظ على مرونة الجلد، وعلى الفيتامين B6، الذي يحفّز إنتاج خلايا جديدة وصحية، مما يحافظ على بشرة مشدودة خالية التجاعيد.



طريقة تحضير خلطة النيلة والكركم لتبييض



إن مزيج النيلة والكركم يعد مثالياً لبشرة الوجه، وهو يضاهي مستحضرات أساس البشرة الباهظة، فلا تترددي في تحضيره، فهو يغنيك تماماً عن تطبيق المكياج. اخلطي ملعقة صغيرة من كل من النيلة والكركم، وأضيفي إليهما القليل من الماء الدافئ، بحيث تحصلين على خليط كريمي متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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