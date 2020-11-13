كيفية العناية بالبشرة في زمن العزلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - لا يزال الحجر المنزلي سارياً في الكثير من البلدان العربية، نظراً الى الانتشار الكبير لوباء كورونا، لذلك قد يشكل التعرف الى طريقة العناية بالبشرة وإصلاح العيوب فيها في زمن العزلة حلاً مثالياً لتمضية وقتك في المنزل من دون ملل وكآبة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك روتيناً جديداً ومحسناً للعناية ببشرتك داخل الأماكن المغلقة، لتكافحي أي عوامل قد تؤثر على بشرتك في المنزل، ومكافحة آثار الضغوط التي يفرضها عليك وجودك الدائم في المنزل.



احمي حاجز الرطوبة في بشرتك

Charlotte Tilbury Magic Cream



على رغم أن غالبية النساء لا يستخدمن الكثير من مستحضرات المكياج خلال وجودهن في المنزل، إلا أن ذلك لا يعني التقليل من أهمية تنظيف وترطيب البشرة بشكل يومي من دون تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية. لذلك، اختاري غسولاً للوجه لطيفاً وخالياً من الكبريتات، وأتبعيه بمرطب للبشرة، إذ إن الترطيب المنتظم للبشرة يساعد في الحفاظ على حاجز الرطوبة الواقي للجلد، وتوازن البشرة، فيحميها من الجفاف والتشققات والاحمرار، واحرصي على اختيار كريمات الترطيب الغنية بحمض الهيالورونيك والجلسرين والسيراميد. بإمكانك مثلاً استخدام كريم الترطيب من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury Magic Cream. كذلك، احرصي على شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة المرطبة.

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لا تهملي عامل الحماية من الشمس SPF

Face Base Priming Moisturizer



إن وجودك داخل المنزل لا يعني أنك في مأمن من أشعة الشمس الضارة، فحتى ضوء الشمس غير المباشر القادم من نافذتك يؤدي الى أضرار في بشرتك، إضافة الى أضرار الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الكمبيوتر المحول او هاتفك الجوال. لذلك لا تتكاسلي أبداً في استخدام الواقي الشمسي أو أي منتج آخر يحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس SPF، كأن تستخدمي Face Base Priming Moisturizer من ISLa، فهو متعدد المهام، حيث يجعل بشرتك ممتلئة ويحبس الرطوبة داخلها ويحميها من أضرار الضوء الأزرق.

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ماسك الوجه

Summer Fridays Jetlag Mask



خلال وجودك في المنزل، لا تهملي استخدام ماسك الوجه، فهو ينقي البشرة ويتركها منتعشة وناعمة بعد بضع دقائق من استخدامه. ضعيه بشكل خاص في الصباح لتبدأي يومك ببشرة أكثر إشراقاً وتوهجاً. بإمكانك استخدام ماسك الوجه Summer Fridays Jetlag Mask، فتركيبته الغنية بالفيتامين سي والنياسيناميد ومستخلص الشاي الأخضر ومضادات الأكسدة، تعمل على تقشير وتلطيف البشرة وتجديدها على الفور.

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